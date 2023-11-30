الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الجيش الأردني ينفذ عمليات إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

الهدنة الإنسانية في غزة، ذكرت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، أن الجيش  نفذ عملية إنزال جوي ثالثة لتقديم مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمستشفى الميداني في قطاع غزة.


هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

ويأتي ذلك في ظل سريان هدنة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي تم خلاله تبادل الأسرى بين الجانبين، ومن ضمن شروطه ادخال مساعدات لإنسانية لقطاع غزة.

 

ودعت كل دول العالم والمنظمات الأممية، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

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وشددت  الأمم المتحدة والدول العربية على ضرورة وقف استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، خلال العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال.


ولم يهدأ العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى بعد عقد الهدنة التي تمت بين حماس وإسرائيل والتي بدأت 4 أيام ثم تم تمديدها ليومين ثم تمديها ليوم واحد.


وفي هذا السياق وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينج في عدة مناسبات موقف الصين المبدئي من الأوضاع الراهنة في فلسطين وإسرائيل، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء القتال بشكل فوري وضمان سلامة وانسيابية ممرات الإغاثة الإنسانية وتجنب توسع رقعة الصراع، وتنفيذ "حل الدولتين" كمخرج أساسي، وبلورة توافقات دولية للدفع بمفاوضات السلام، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.


الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ضمن مسؤولية مجلس الأمن 

وأكد الرئيس الصيني على أنه ينبغي  مجلس الأمن الدولي، الذي يتحمل المسئولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن يلعب دورا إيجابيا وبناء في القضية الفلسطينية. وعليه، يطرح الجانب الصيني المقترحات التالية:

 

أهمها وقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل. يجب على أصحاب الشأن أن ينفذوا بشكل جدي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويطبقوا فورا هدنة إنسانية دائمة ومتواصلة. ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يقوم، على أساس القرار رقم 2712، بالتجاوب مع النداء السائد من المجتمع الدولي ويطالب بوضوح بوقف إطلاق النار وإنهاء القتال على نحو شامل، ويدفع باتجاه تخفيف حدة الصراع، ويحقق انفراج الأوضاع في أسرع وقت ممكن.

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