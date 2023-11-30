الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس البرلمان العربي يطالب المحكمة الدولية الجنائية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة

زيارة رئيس البرلمان
زيارة رئيس البرلمان العربي لمحافظة شمال سيناء،فيتو

طالب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي بتشكيل لجنة تحقيق دولية من حقوق الإنسان، ورفع مذكرة للمحكمة الجنائية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي في الجرائم التي يرتكبها في حق الفلسطينيين في قطاع غزة

 

وأضاف خلال زيارته والوفد المرافق له لمحافظة شمال سيناء وتفقد معبر رفح ومصابي غزة في مستشفى العريش إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم حرب تلزم تدخل المحكمة الدولية الجنائية ولجان حقوق الإنسان لمحاسبته.

 

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محافظ شمال سيناء يستقبل وفد البرلمان العربي

واستقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،اليوم،وفد من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء،في حضور أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

 

خلال اللقاء استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في ايصال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

 

وأكد المحافظ أن المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر ٣ محاور وهي الطريق البري ومطار العريش البحري ومطار العريش الدولي.

 

بدوره ثمن رئيس البرلمان العربي الدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين.

 

ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر لمحافظة شمال سيناء علي الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين.


كما قام وفد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بزيارة الجرحي الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج في مستشفي العريش العام.

 

وأشاد رئيس البرلمان العربي بدور مصر المحوري في تحقيق التهدئة في قطاع غزة وجهودها في استقبال وايصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، فضلًا عن استقبال الجرحي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.


رئيس البرلمان العربي يزور معبر رفح البري

كما زار عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي معبر رفح البري، تفقد خلالها شاحنات المساعدات أمام المعبر، وذلك في حضور أعضاء البرلمان العربي والمجموعة البرلمانية بشمال سيناء.

 

وكان رئيس البرلمان العربي استهل زيارته للمحافظة بلقاء المحافظ، اذ استعرض محافظ شمال سيناء، الجهود التي تبذلها مصر في استقبال وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

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