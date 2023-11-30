الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

بعد قليل انطلاق فعاليات مؤتمر القبائل المصرية صوت غزة من الإسماعيلية

مجلس القبائل والعائلات
مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، بعد قليل، انطلاق فعاليات مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم ونصرة أهالى غزة، وذلك بمشاركة عدد من القبائل والعائلات المصرية، بالإضافة إلى حضور شخصيات عامة وسياسية.  

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مؤتمر القبائل والعائلات المصرية 

كما يناقش المؤتمر الأزمة الاقتصادية في ظل تداعيات الصراع الذى تشهده المنطقة والممارسات التي يرتكبها الصهاينة في حق الفلسطينيين.  

 

وكان قد أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية في وقت سابق مؤتمرا تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وذلك بمشاركة أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع. 

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مشاركة حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، وتوجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفاعلية التي تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية.

 
دور مكافحة الإرهاب 

وأكد أن القبائل العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري، ولهم دور مُقدر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بالاشتراك مع القوات المسلحة والشرطة المصرية وقدموا تضحيات عديدة في سبيل ذلك، متوجهًا بالشكر لكل من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجيستي لها لتسهيل وصولها إلى معبر رفح البري.
 

وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي له مواقف مشرفة فيما يحدث في قطاع غزة منذ اللحظات الأولى، إذ رفض الرئيس تصفية القضية الفلسطينية وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والحصار المفروض ومنع الخدمات والمرافق، مشددًا على أن السبيل الوحيد لهذه الأزمة هو تنفيذ مقررات الشرعية الدولية المعتمدة على إقامة سلام عادل ودائم وشامل، وأن هذا لن يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 
مشاركة في جميع الفعاليات 

وأكد فوزي أن الحملة الرسمية سارت على نهج من تمثله فقامت بالمشاركة في جميع الوقفات الاحتجاجية الرافضة لما يحدث في الأراضي الفلسطينية والداعمة لموقف القيادة السياسية القوي، كام قامت بالمشاركة في حملات التبرع بالدم واستقبلت السفير الفلسطيني في مقرها، فضلا عن توجيه جميع الراغبين في التبرع للأنشطة الانتخابية في الحملة إلى التبرع للقضية الفلسطينية عبر مؤسسات المجتمع الأهلي المصري وخاصة مؤسسة حياة كريمة.

 

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية غزة الازمة الاقتصادية

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