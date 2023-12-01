الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر اليورو أمام الجنيه المصري صباح اليوم الجمعة 1-12-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

شهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري صباح اليوم الجمعة 1-12-2023 

واستقر سعر اليورو عند 33.64 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم الجمعة 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم، فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.96 جنيه للشراء، و39.13 جنيه للبيع.

Advertisements

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.21 جنيه للشراء، و35.37 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.86 جنيه للشراء، و20.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.34 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

txt

وفد من البنك الأوروبي يزور الفيوم لمتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يمولها

txt

بنك مصر يكشف طرق تنشيط وتحديث حسابات العملاء

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.65 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري سعر اليورو البنك المركزى المصرى أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات الدولار في البنك المركزي

مواد متعلقة

الإمارات تجدد وديعة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصري حتى يوليو 2026

هل يتيح الإنترنت البنكي سداد بطاقة الائتمان للعملاء في بنك مصر؟

البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام عملية توريق بـ15 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية

عمولة التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

الأكثر قراءة

ياسمين صبري تخطف الأنظار بالأسود في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

الأكثر شيوعًا عند الرجال، أعراض وطرق الوقاية من متلازمة ميلر فيشر

زي النهارده، كتبغا المنصوري يتغلب على المماليك البرجية ويحكم الدولة المملوكية

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

الحديدي: الخطيب تأخر في التدخل لحل أزمات الأهلي وغرور كولر أصبح واضحًا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها ديربي الهلال والنصر ومواجهات أبطال إفريقيا

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

نجمات مصر يخطفن الأنظار في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية (صور)

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-11-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 1 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية