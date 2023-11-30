الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

وفد من البنك الأوروبي يزور الفيوم لمتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يمولها

زيارة وفد البنك الأوروبي
زيارة وفد البنك الأوروبي لإعمار، فيتو

زار محافظة الفيوم، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRD، اليوم الخميس، لمتابعة مشروعات توسعات الصرف الصحي، التي يمولها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى EIB والاتحاد الأوروبي NIF، زار الوفد مشروعات الصرف الصحي  بقري هويدي وشرف الدين للتحقق من استيفاء متطلبات الأداء البيئي والمجتمعي واشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما زار محطتي معالجة صرف صحي إبشواى وكفر محفوظ.

ضم الوفد كلا من إيمي ساكستون  الخبير المجتمعي وجيمس لاكوس الخبير البيئي واسيرا جرسنول خبير قطاع المياه بالبنك ومصطفى أسعد مسئول البنك بمصر.

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بيان الشركة عن الزيارة

وأصدرت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بيانا بزيارة وفد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، وجاء لالبياد الصادر قبل قليل، أن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تحرص على تنفيذ كافة البنود التعاقدية والاشتراطات الفنية المطلوبة لضمان أعلى معايير الجودة وتطبيق اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية

كما جاء بالبيان أن الشركة تحرص على  وجود المكون المجتمعي بصفة مستمرة، خاصة بالقرى التي ينفذ فيها الأعمال، كما تحرص الشركة على الاستماع لشكواهم ومقترحاتهم، والعمل على الشكاوى لضمان عدم وقوع أي ضرر على المواطنين أو العاملين بالمشروعات، وأن الشركة تسعى لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال بالمشروعات لضمان دخولها حيز الخدمة في موعدها المقرر.

مشروع توسعات الصرف الصحي

يذكر أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف للقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على القنوات المائية من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان 57 قرية لخدمة 940 ألف مواطن من المناطق الريفية الغير مخدومة بمحافظة الفيوم.

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