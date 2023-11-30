بنك مصر يكشف طرق تنشيط وتحديث حسابات العملاء

حدد مسئولون ببنك مصر طرق تنشيط الحساب الراكد للعملاء في البنك، وهي تلك الحسابات التي مر عليها عام دون تنفيذ أي عمليات مصرفية على الحساب سواء كان سحبا أو إيداعا.



تنشيط الحساب الراكد

وقال بنك مصر إنه يتم تنشيط الحساب الراكد من خلال الفرع عن طريق عملية سحب من على الشباك من داخل أي فرع من فروع بنك مصر، وفي حالة إجراء ذلك بالفعل فيمكن السحب باستخدام البطاقة الخاصة بالعميل بشكل طبيعي من خلال ماكينات الـ ATM.

وأضاف بنك مصر أنه للتأكد من حالة الحساب حاليًا يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر إحدى الوسائل الواردة على الرابط هنا.

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كما يمكن للعملاء التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر أو 19888 (202+)، من خارج مصر على مدار الأسبوع.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني عادل، أنه في حالة عدم إجراء أية معاملة على حسابات العميل لفترة عام، يعتبر الحساب "راكد"، ويتطلب تفعيله تحديث بيانات العميل بشخصه، وذلك حماية لحسابات عملاء القطاع المصرفي، وتنفيذا لقواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال، وهو إجراء مصرفي مطبق منذ عشرات السنين ومنفذ في كل دول العالم وليس مستحدثا.



وأضاف، أن الهدف منه حماية أرصدة العملاء من أي سوء استغلال، وليس غل يد العميل عن أرصدته، وإجراءات تفعيل الحساب لا تستغرق وقتًا طويلًا.

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

ومن جانب اخر يقدم بنك مصر لعملائه خدمات مصرفية متنوعة منها التحويل من حساب لآخر داخل البنك بعدد من الشروط اللازمة لتتم عملية التحويل بنجاح.

وتشمل خطوات التحويل من حساب الي اخر في بنك مصر مايلي:

١_ يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

٢_ التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

٣_ يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

٤_ يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

٥_ يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

جدير بالذكر أنه في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح انه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسئولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

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وتشمل قائمة تلك الشروط لإتمام عملية التحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي:

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميا لشحن المحفظة الإلكترونية.

شحن محفظة بنك مصر

وأضاف بنك مصر إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لابد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بدايه كل يوم.

كشف بنك مصر عن خطوات الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة خطوات اشتراك عملاء بنك مصر في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من ماكينات الصراف مايلي:

استخدام بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.