الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومحافظة مطروح

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بروتوكول تعاون مشترك بحضور الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، الدكتور نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة وأسامة المرسي مدير مكتبه مصر العامة بمحافظة مطروح.

 

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومحافظة مطروح

يشمل البروتوكول  تنفيذ وعقد البرامج والدورات التدريبية وفقًا لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس؛ بهدف إعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع بمحافظة مطروح، وذلك تفعيلا لدور الجامعة الرائد في إعداد كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتنفيذا للمسئولية المجتمعية للجامعة.

 

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ورشة العمل المجانية حول الإرشاد الأسري

وفي سياق آخر، نظمت كلية الآداب بـجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة العمل المجانية حول الإرشاد الأسري، وذلك تحت رعاية أ. د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ. د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د حنان كامل عميدة كلية الآداب، تحت إشراف أ. د حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس

وفي بداية ورشة العمل، قدمت د. إيمان زيان الشكر للأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية على حرصها الشديد على إقامة ورش العمل المجانية لتثقيف الطلاب والعمل على تطوير مهاراتهم في جميع المجالات.


استعرضت الدكتورة إيمان زيان مفهوم الإرشاد الأسرى الذي يعد أحد العلوم التي تسعى لتقديم مساعدة للأسرة في إيجاد حل لما قد تواجهه من مشكلات والتعرف على ظروفها من سلبيات وإيجابيات بهدف الوصول للتوافق فيما بين أفرادها وتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة وإيجاد حل لمشكلاتها.


كما أوضحت د. إيمان زيان خلال الورشة بداية نشأة الإرشاد الأسري وأسباب نشأته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينيات من القرن الماضي مما ساهم في خروج ذلك النوع من العلاج والإرشاد وهي تلك الفترة التي انتشر فيها توجه التحليل النفسي.


وأشارت د. إيمان زيان أن هناك ثلاثة أنواع من الإرشاد وأوضحت الفرق بينهما وهما الإرشاد الزوجي؛ الإرشاد الأسري؛ الإرشاد النفسي وشرحت المفاهيم الدقيقة لكل منهم.

دراسة بآداب عين شمس: مخ الرجل أكبر من المرأة بحوالي ١٤٪

وفد من الأعلى للجامعات يزور آداب عين شمس

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جامعة عين شمس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة سوق العمل المحلي سوق العمل

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