دراسة بآداب عين شمس: مخ الرجل أكبر من المرأة بحوالي ١٤٪

نظمت كلية الآداب بـجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة العمل المجانية حول الإرشاد الأسري، وذلك تحت رعاية أ. د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ. د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د حنان كامل عميدة كلية الآداب، تحت إشراف أ. د حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس

وفي بداية ورشة العمل قدمت د. إيمان زيان الشكر للأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية على حرصها الشديد على إقامة ورش العمل المجانية لتثقيف الطلاب والعمل على تطوير مهاراتهم في جميع المجالات.

Advertisements



استعرضت الدكتورة إيمان زيان مفهوم الإرشاد الأسري الذي يعد أحد العلوم التي تسعى لتقديم مساعدة للأسرة في إيجاد حل لما قد تواجهه من مشكلات والتعرف على ظروفها من سلبيات وإيجابيات بهدف الوصول للتوافق فيما بين أفرادها وتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة وإيجاد حل لمشكلاتها.



كما أوضحت د. إيمان زيان خلال الورشة بداية نشأة الإرشاد الأسري وأسباب نشأته في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينيات من القرن الماضي مما ساهم في خروج ذلك النوع من العلاج والإرشاد وهي تلك الفترة التي انتشر فيها توجه التحليل النفسي.



وأشارت د. إيمان زيان أن هناك ثلاثة أنواع من الإرشاد وأوضحت الفرق بينهما وهما الإرشاد الزوجي؛ الإرشاد الأسري؛ الإرشاد النفسي وشرحت المفاهيم الدقيقة لكل منهم.



كما دللت على الفروق بين مخ الرجل ومخ المرأة، واستشهدت بأنه في عام ٢٠١٣ قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بفحص أدمغة ١٠٠٠ رجل وامرأة وخلصت الدراسة أن الرجل يميل بشكل أفضل في أداء مهمة واحدة في حين أن النساء أكثر استعداد لتعدد المهام وكذلك ذاكرة المرأه تفوق على الرجل بشكل كبير.



وفي دراسة هولندية والتي أجريت بناء على مسح بالرنين المغناطيسي لما يقرب من ٩٠٠ رجل وامرأه قد أثبتت أن مخ الرجل أكبر من مخ المرأة بحوالي ١٤٪.



وفي الختام أشارت د. إيمان زيان إلى مدى التزام الطلاب وحرصهم الشديد على الاستفادة، وكذلك حرص عميدة الكلية أ. د حنان كامل متولي على نشر الوعي النفسي والأسري والمجتمعى لدي الطلاب.