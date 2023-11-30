الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وفد من الأعلى للجامعات يزور آداب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 استقبلت اليوم الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس اللجنة الفرعية المشكلة من قبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات للوقوف على المقومات المادية والبشرية لبرنامج دبلوم العلوم الإسرائيلية المعاصرة المهني، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وفد من المجلس الأعلى للجامعات يزور كلية الآداب جامعة عين شمس

وأكدت حنان كامل أن الهدف من الزيارة الوقوف على مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية في الكلية لتطبيقه، وكذلك مراجعة مدى استيفاء اللائحة للشروط العلمية، وتكونت اللجنة من جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، محمد الراوي أمين لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس قسم اللغة العبرية بجامعة حلوان،  يحيى عبد الله أستاذ اللغة العبرية بآداب المنصورة، وشهد الزيارة كل من محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، سامية جمعة رئيسة قسم اللغة العبرية وآدابها، أحمد صلاح منسق عام البرامج بالكلية.

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وأشارت  حنان كامل إلى أن الكلية تسعى جاهدة لتحديث المنظومة العلمية بها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في منظومة التعليم العالي، انطلاقا من الإيمان بأهمية العلم والتعليم الجامعي وعلاقته بالتنمية المستدامة وتماشيا مع معايير الجودة، لذا فقد تم اقتراح استحداث برنامج دبلوم الدراسات الإسرائيلية المعاصرة المهني، بهدف إمداد الدارسين من التخصصات المختلفة بمعلومات واقعية عن الأوضاع السياسية الحديثة والمعاصرة في إسرائيل، وإمداد سوق العمل بمحللين سياسيين وخبراء في المجالات الأمنية والاجتماعية في إسرائيل، والتعريف بالمجتمع الإسرائيلي بما فيه من تكتلات وأحزاب، وبوضع إسرائيل إقليميا ودوليا.

ومن جانبه ذكر حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الدبلوم المهني مدة الدراسة به عام جامعي واحد، وبنظام الساعات المعتمدة بإجمالي ٢٤ ساعة معتمدة، ويخضع للضوابط والمعايير العامة الواردة في لائحة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة ٢٠١٧.

كما ناقشت اللجنة أهداف البرنامج، والفئة المستهدفة منه، ولغة التدريس فيه، ومواد اللائحة المتعلقة بشروط القيد بالبرنامج، وقواعد تسجيل المقررات ومواعيد الدراسة، وقواعدها ومتطلبات النجاح في البرنامج، ونظام الامتحانات، والرسوم الدراسية، والمقررات الدراسية بالبرنامج.

وقامت اللجنة بزيارة ومعاينة حجرات الدراسة ومقابلة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس البرنامج، واستمرت الزيارة لمدة ٣ ساعات، وأشاد أعضاء اللجنة بالتجهيزات المعدة للبرنامج وبأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس البرنامج.

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