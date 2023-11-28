الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس مؤتمر المناخ: الوقت عامل مهم وحاسم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين

مؤتمر المناخ، فيتو
مؤتمر المناخ، فيتو

أكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop 28 أن الوقت عامل مهم وحاسم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لذا، ينبغي أن ننظم عملنا بشكل فعَّال لضمان أن يبدأ
مفاوضو كافة الأطراف في التواصل بشكل فعال وإيجاد أرضية مشتركة منذ اليوم الأول. 

 

 التوصل إلى توافق كبير في الآراء بين الأطراف

وأشار الجابر إلى أنه ينبغي التوصل إلى توافق كبير في الآراء، قائلًا: "لقد رأيت بوادر مشجعة بنًاء على المرونة التي أبدتها كافة الأطراف والمجموعات خلال المشاورات الشاملة والمكثفة التي أجريناها حتى الآن بشأن جدول الأعمال، وعلينا الاستمرار بهذه المرونة لتحقيق أقصى استفادة
من الوقت المتاح خلال الأسبوع الأول من المؤتمر، حين تشارك الأطراف في مفاوضات مكثفة، سواء في إطارالهيئات الإدارية أو الفرعية، ويجب أن نوفر لهم الوقت وكل ما يلزم لإحراز أكبر قدر ممكن من التقدم".

Advertisements

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وتستقبل المنطقة الخضراء الزوار في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، فيما ترحب المنطقة الزرقاء بالمندوبين المعتمدين في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وتتوفر حافلات نقل عام مجانية لنقل الزوار حتى منتصف الليل من محطة مترو إكسبو إلى بوابات المنطقة الخضراء، من الساعة 8 صباحًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ تغير المناخ COP28 تغير المناخ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ

مواد متعلقة

البيئة تعيد إطلاق 60 طائر فلامنجو في ملاحة بورفؤاد (فيديو)

ما الذي يمكن أن يحققه مؤتمر الأطراف COP28 في دبي هذا العام؟

ناشط بيئي: قمة المناخ لها دور أساسي في الوصول إلى مستقبل بديل

إزاي تحضر مؤتمر المناخ في دبي دون دعوة

البيئة تنجح فى ضبط أحد تجار الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي

حقيقة انتشار وباء جديد أكبر من كورونا

14 مطعما بـ COP28 يقدمون أول قائمة طعام متوافقة مع 1.5 درجة مئوية

رئيس مؤتمر المناخ 28: اجتماعات مستمرة للوصول إلى توافقات حول النقاط الخلافية

الأكثر قراءة

بلغاريا تستثني لافروف من العقوبات وتسمح له بعبور أجوائها

وليد دعبس: نسعى لإنشاء 3 فروع لنادي مودرن فيوتشر

أحمد سعد بعد وصوله إلى السعودية: المشاركة في حفل روائع السنباطي حلم حياتي (فيديو)

بعد قطع العلاقات مع إسرائيل، موقف وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة من القضية الفلسطينية

سيأتي من الخارج، أحد مهندسي اتفاقات أوسلو يضع حلا للصراع الإسرائيلي والفلسطيني

جامعة بنها تنظم اليوم ندوة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

ضوابط تحديد سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء

تفريغ كاميرات المراقبة بموقع العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بالنزهة

Advertisements

منوعات

المزيد

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

عمرها 37 يومًا وخرجت حية، العناية الإلهية تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت الأنقاض (فيديو)

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس (صور وفيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية