رئيس مؤتمر المناخ: الوقت عامل مهم وحاسم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين

أكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop 28 أن الوقت عامل مهم وحاسم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لذا، ينبغي أن ننظم عملنا بشكل فعَّال لضمان أن يبدأ

مفاوضو كافة الأطراف في التواصل بشكل فعال وإيجاد أرضية مشتركة منذ اليوم الأول.

التوصل إلى توافق كبير في الآراء بين الأطراف

وأشار الجابر إلى أنه ينبغي التوصل إلى توافق كبير في الآراء، قائلًا: "لقد رأيت بوادر مشجعة بنًاء على المرونة التي أبدتها كافة الأطراف والمجموعات خلال المشاورات الشاملة والمكثفة التي أجريناها حتى الآن بشأن جدول الأعمال، وعلينا الاستمرار بهذه المرونة لتحقيق أقصى استفادة

من الوقت المتاح خلال الأسبوع الأول من المؤتمر، حين تشارك الأطراف في مفاوضات مكثفة، سواء في إطارالهيئات الإدارية أو الفرعية، ويجب أن نوفر لهم الوقت وكل ما يلزم لإحراز أكبر قدر ممكن من التقدم".

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مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وتستقبل المنطقة الخضراء الزوار في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، فيما ترحب المنطقة الزرقاء بالمندوبين المعتمدين في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وتتوفر حافلات نقل عام مجانية لنقل الزوار حتى منتصف الليل من محطة مترو إكسبو إلى بوابات المنطقة الخضراء، من الساعة 8 صباحًا.