على مدار 28 عاما، تعرف على أبرز وأهم قرارات مؤتمرات المناخ COP

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي كيان الأمم المتحدة المكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

تأسست الأمانة في عام 1992 عندما اعتمدت البلدان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وكان مقرها في الأصل في جنيف بسويسرا قبل أن تنتقل إلى بون في عام 1996.

ركزت الأمانة في البداية على تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ. ومع ذلك، فإنها تلعب اليوم دورًا حاسمًا في دعم مختلف الهيئات لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

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ويشمل هذا الدعم تقديم الخبرة الفنية، وتحليل بيانات تغير المناخ التي أبلغت عنها الأطراف، والمساعدة في تنفيذ آليات كيوتو، والحفاظ على سجل المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس. وتقوم الأمانة أيضًا بتنظيم ودعم جلسات تفاوضية متعددة كل عام، فضلًا عن مؤتمرات الأطراف.

ما هو بروتوكول كيوتو؟

وفي عام 1997، في مؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو باليابان، التزمت الدول "المتقدمة" بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخفضها - وهو أول اتفاق ملزم قانونًا بشأن الانبعاثات، ويُعرف هذا البروتوكول باسم بروتوكول كيوتو، وقد دخل حيز التنفيذ في عام 2005، حيث وقع عليه 192 طرفًا، ويظل معلمًا تاريخيًا في مكافحة تغير المناخ.



ما هو اتفاق باريس؟

يمثل اتفاق باريس لعام 2015، الذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين COP21 المعلم الرئيسي التالي في العمل المناخي المتعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة.

حشدت اتفاقية باريس العمل الجماعي العالمي لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100، والعمل على التكيف مع الآثار القائمة بالفعل لتغير المناخ.

وطلب الاتفاق من البلدان مراجعة التزاماتها كل خمس سنوات؛ وتوفير التمويل للبلدان النامية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود وتعزيز القدرات على التكيف مع تأثيرات المناخ.

ما الذي يحققه مؤتمر المناخ هذا العام؟

ومن المتوقع أن خلال مؤتمر المناخ COP28 هذا العام الاتفاق حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وتفعيل آليات لها علاقة مهمة جدا بالصندوق، مثل من يحق له تلقي الدعم؟ ومن سيمول الصندوق؟ ومن هي الجهات التي سيكون لها القول الفصل في إدارة الصندوق؟ وكلها أمور من المهم جدا تحديدها هذا العام في دبي، وهذه الآليات ستمكن المجتمعات التي تعاني من آثار تغير المناخ من وصول الدعم إليها بشكل عاجل.

تبني أول تقييم عالمي

وسيتم خلال مؤتمر المناخ هذا العام تبني أول تقييم عالمي لمراجعة التقدم الذي أحرزته الدول نحو أهداف اتفاقية باريس، وهل تسير الدول على الطريق الصحيح نحو الأهداف المرجوة، حيث انه لكي يتم تحقيق نجاح مؤتمر المناخ COP28، لابد من التزام الدول بالتخلص التدريجي من الوقود الإحفوري وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

موعد انطلاق قمة المناخ cop28

جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسئولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

ووفقًا لما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، ستقدم COP 28 في الإمارات العربية المتحدة أول تقييم عالمي على الإطلاق، وهو تقييم شامل للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.