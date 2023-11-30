إسبانيا ترسل إمدادات طبية لرعاية جرحى غزة بمصر وتشيد بجهود القاهرة
أصدرت سفارة إسبانيا بالقاهرة اليوم بيانا أشارت فيه إلى أنه في سياق الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، تم إرسال شحنة من الإمدادات الطبية للمستشفيات المصرية ووصلت مطار القاهرة مساء يوم الأربعاء 29 نوفمبر بالتنسيق مع الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
وأشار البيان إلى أن مكتب العمل الإنساني بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
(AECID) استجاب لطلب وزارة الصحة والسكان المصرية لتجديد وزيادة مخزون المواد السريرية والطبية، من بين مطالب أخرى، لرعاية الجرحى الذين تم إجلاؤهم من القطاع إلى الأراضي المصرية.
وأضاف البيان أن التبرع لوزارة الصحة والسكان المصرية يتكون من 4.9 طن من المعدات الطبية كما ان الشحنة تشمل مكثفات الأوكسجين، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ووحدات الجراحة الكهربائية، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، والنقالات الكهربائية، وقد كان في استقبال المعدات بمطار القاهرة ممثلو وزارة الصحة ووفد الاتحاد الأوروبي والسفارة الإسبانية ومكتب التعاون الإسباني في مصر.
وأكد البيان أن مصر أصبحت لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في أزمة غزة، باعتبارها المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية والتواصل البري للقطاع. بهذا التبرع وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تدعم إسبانيا دور مصر كميسر للعمل الإنساني والمساعدات في الأزمة.
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