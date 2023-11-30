تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الجامعة

قال جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، إن المديرية نظمت قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفي جامعة الفيوم، وإحدى الجمعيات الخيرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى من غير القادرين بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس، وقرية المظاطلي بمركز طامية.

خدمات القافلة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن القافلة الطبية وفرت الكشف الطبي على المستهدفين، في تخصصات (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج، وإجراء التحاليل اللازمة.

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ولفت إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم وحتى موقع القافلة بمستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.

دور المجتمع المدني

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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