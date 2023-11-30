الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الفيوم: دخول عدد من مشروعات حياة كريمة في الخدمة بكامل طاقتها

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  إنه تم التسليم الفعلي لعدد من مشروعات حياة كريمة، وتم فرشها ودخلت حيز الخدمة بكامل طاقتها، كما تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد من المشروعات الأخرى التى بلغت نسب تنفيذ أعمالها الإنشائية 100% ولا زالت بها بعض الملاحظات التى لا تعيق التشغيل، وجارى العمل على تلافيها.

برنامج تسليم المشروعات

واضاف أنه كلف القائمين علي المبادرة حياة مريمة،  بوضع برنامج لتسليم كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها خاصة في قطاعات الصحة والإسعاف، والمجمعات الزراعية والخدمية، ومراكز الشباب والرياضة، لافتًا إلى أهمية الاستثمار الأمثل لكافة المنشآت والأصول، التى تم إنشاء بدائل لها من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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استغلال نواتج الاحلال والتجديد

وأكد محافظ الفيوم، أنه أصدر تعليمات للجهاز التنفيذي بالاستغلال الأمثل لكافة مكونات عمليات الإحلال والتجديد، خاصة في قطاع الكهرباء والإنارة، مع أهمية تزويد محولات الكهرباء بعدادات لمعرفة كميات الاستهلاك عن محاسبة شركة الكهرباء، موجهًا بتشكيل فريق عمل مكون من "أحد مهندسي دار الهندسة، وأخر من جهاز التعمير، وثالث من قطاع الكهرباء، ورابع من الإدارة الهندسية بمجالس المدن، مع عضو من الشركة القابضة للكهرباء والطاقة"، لمراجعة كافة الاسلاك الكهربائية فنيًا التى تم احلالها وتجديدها، لبيان الصالح منها لإعادة استخدامه، مع تركيب أسلاك الكهرباء على أعمدة الجهد المنخفض وعد تركها بدون أسلاك.

معدل استجابة الشركات المنفذة

وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة الوقوف على معدلات الاستجابة من قبل الشركات المنفذة، للملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي شركة دار الهندسة المتابعة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، على المشروعات التى تم نهوها، وتقديم ملاحظات للإستلام الإبتدائي للمشروعات التى قاربت علي الإنتهاء، والعمل على وضع آليات لتجاوز معوقات التنفيذ إن وجدت، موجهًا مسئولي جهاز التعمير بوضع جدول زمنى لإستلام الأماكن والمنشآت التى تم نهوها، مع ضمان وجود آليات تضمن جودة الإستلام، وعمل محضر إدارى لكل منشأة والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات عند الاستلام الفعلي.

 

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