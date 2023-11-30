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ثقافة وفنون

غدا، افتتاح عرض "النقطة العميا" على مسرح الغد

بوستر مسرحية النقطة
بوستر مسرحية النقطة العميا، فيتو

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى الجديد "النقطة العميا"، وذلك في تمام السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 1 ديسمبر الجاري، على مسرح الغد بالعجوزة. 

مسرح الغد 

والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي. 

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مسرحية النقطة العميا 

"النقطة العميا" إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، بطولة نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.

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