الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أبطال مسرحية طيب وأمير يرفعون علم فلسطين في نهاية العرض (صور)

مسرحية طيب وأمير،
مسرحية طيب وأمير، فيتو

قرر أبطال مسرحية طيب وأمير دعم القضية الفلسطينية بطريقتهم الخاصة، حيث إنهم حرصوا على رفع علم فلسطين.

 

أبطال مسرحية طيب وأمير يدعمون القضية الفلسطنية 

ونشر تامر فرج  أحد أبطال مسرحية طيب وأمير على “إنستجرام” صورة وعلق قائلًا: "جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، آخر يومين لعرض المسرحية بكرة الخميس والجمعة قبل الإجازة  وإن شاء الله نرجع في الكريسماس.

تفاصيل مسرحية طيب وأمير 

مسرحية طيب وأمير بطولة الفنان هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزي وأحمد السلكاوي ومن تأليف أحمد المواني ومن إخراج محمد جبر.

 

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تحدث الفنان عمرو رمزي عن نجاح مسرحية “طيب وأمير” قائلًا: “الحمد لله أن مسرحية طيب وأميرشهدت رد فعل من الجمهور جيدا خاصة في أول أسبوعين من عرضها”.

 

تحضيرات عمرو رمزي لشخصيته في مسرحية طيب وأمير 

وأضاف “رمزي” في تصريح خاص لـ"فيتو":" أما بالنسبة لتحضيراتي للشخصية  أي شخصية يؤديها فنان علي المسرح  بيتم تحضيرها مع المخرج والمؤلف خاصة أما يكون هناك شخصية قدمت شبيهًا ليها في السابق  متابعًا: "لأن احنا واخدين المسرحية من تراث نجيب الريحاني  وسبق تقديمها بنفس “التيمة" سابقًا.

 

مضيفًا: "لذلك يحرص الفنان والمؤلف والمخرج على صنع شخصية ممتعة موجود فيها جذور الشخصية الأساسية اللي موجودة في التراث اللي مستواحاه منه الموضع ولكن بطعم مختلف مشيرًا: "بطعم شباب 2023 بطعم يستمتع به جميع أفراد الأسرة".

 

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