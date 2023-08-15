الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيدتي أنا، 5 معلومات عن أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح 2023 (صور)

مسرحية سيدتي أنا،
مسرحية سيدتي أنا، فيتو

حصد العرض المسرحي "سيدتي أنا" بطولة الفنان نضال الشافعي والفنانة داليا البحيري جائزة أفضل عرض مركز أول في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والتي اختتمت فعالياتها أمس الإثنين على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. 

 

مسرحية سيدتي أنا 

وترصد "فيتو" أبرز 5 معلومات عن العرض الأفضل في المهرجان القومي للمسرح هذا العام كالتالي: 

عرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح.

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قدم العرض لأول مرة في شهر مايو الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث عرض لأكثر من موسم متتالي على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

المسرحية مأخوذة عن النص العالمي "بجماليون" من مؤلفات الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو الذي قام بكتابته قبل أكثر من مائة عام. 

 

وتدور أحداث مسرحية "سيدتي أنا" في إطار اجتماعي موسيقي استعراضي،  وتظهر عدة شخصيات منها البروفيسور "آدم هنري" وهو عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث "مستر بيكو"  لتحويل "ليزا" بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

ويشارك في مسرحية سيدتي أنا كل من داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور دكتور حمدى عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفى حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.

"سيدتي أنا" أفضل عرض بالمهرجان القومي للمسرح وياسين وبهية ثانيا ( صور )

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