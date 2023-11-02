الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد تقديم 17 عرضا في 10 شهور، خالد جلال يناقش الخطة الجديدة لبيت المسرح (صور)

المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال، فيتو

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مع مديري فرق بيت المسرح  لمناقشة خطة عروض العام الجديد تمهيدا لتقديمها للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جاء ذلك بجانب مناقشة الاجتماع المشروعات الجديدة التي المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة ومنها مشروع مسرح مصر.

المخرج خالد جلال 

ووجه المخرج خالد جلال، الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، لدعمها الدائم ومساندتها لخطة عروض البيت، خلال الاجتماع الذى عقده مع مديري الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح، كما وجه الشكر للعاملين  بالبيت الفنى للمسرح لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية. 

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خطة عروض بيت المسرح 2024 

وتناول الاجتماع الإطلاع على خطة العروض المسرحية فى الشهور المتبقية من العام الحالي، وايضا الاطلاع على الاستعدادات الخاصة بافتتاح مسرح مصر.

كما ناقش الاجتماع خطة البيت لعام ٢٠٢٤ المزمع الإعلان عنها مطلع العام المقبل.

حصاد بيت المسرح في 2023 

كما تم استعراض حصاد ١٠ أشهر من خطة البيت الفني للمسرح، والتى كان نتاجها ١٧ عرضًا مسرحيًا جديدًا لمختلف فرق البيت الفني هم: "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة ابدأ حلمك، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى عرض "ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، "باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "جنة كوكي" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "توتة توتة" أول عروض فرقة المواجهة والتجوال، وضمن مبادرة ولد هنا "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي. 

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