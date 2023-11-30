استشاري يحذر من الاعتماد على الأغذية النباتية فقط (فيديو)

حذر الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، من الاعتماد على الأغذية النباتية فقط، لعدم قدرتها على تقديم العناصر المتكاملة للجسم.

وقال نزيه فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن الاعتماد على النباتات فقط يسبب هشاشة العظام، لأن الجسم يحتاج الكالسيوم الموجود فى الطعام الألبان ومنتجاتها، وهى مصادر حيوانية، ومقولة أن تناول النبات أفضل من الحيوان غير علمى تماما، فالله لم يخلق شيئا هباء.

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أهمية الطعام الحيواني

وتابع: إن جميع المصادر الكالسيوم فى اللبان تحتاج فيتامين د لامتصاص العظام الكالسيوم بشكل جيد، وفيتامين د موجود فى اللحوم بأنواعها خاصة الدهنية، لذا من الضرورى تناول اللحوم لتعزيز امتصاص الكالسيوم بالجسم، ولكن دون إفراط فجميع أنواع الطعام يجب تناولها ولكن دون إفراط أو تفريط وذلك حفاظا على الصحة.

وأوضح الدكتور مجدى نزيه، أن الكالسيوم موجود فى معظم الخضروات الورقية ولكنه بجرعات ضعيفة على عكس الموجود فى الألبان ومنتجاتها، فلا يجوز الاإنصات لتقاليع الأنظمة الغذائية الغريبة التى تمنع تقديم بعض أنواع الأطعمة لأنه من الضرورى تناول جميع أنواع الطعام حفاظا على الصحة.

فوائد الكالسيوم

وهناك 10 فوائد لعنصر الكالسيوم في الجسم، منها:-

ضبط ضغط الدم المرتفع.

خفض نسبة الكولسترول الضار المرتفع بالدم.

يمنع تسمم الحمل.

يمنع حدوث جلطات الدماغ.

يقاوم ألم العضلات الليفى.

يساعد في علاج الكبد الدهنى.

مهم لمرضى حساسية الحيوب الأنفية المزمنة، حيث يخفف من أعراضها.

يقوى العضلات.

يقوى القلب ويعزز من كفاءته.

يقوى الكلى لمريض السكر والضغط العرضة للقصور الكلوى.

أعراض نقص الكالسيوم بالجسم

وهناك أعراض تؤكد نقص الكالسيوم بالجسم، منها:-

-التشنجات العضلية:

ألم وتشنجات العضلات هي واحدة من أقوى علامات افتقار الجسم للكالسيوم.

-الخدر أو الوخز:

الناس الذين يفتقرون إلى الكالسيوم في أجسامهم غالبا ما يشكون من الشعور بخدر أو وخز في الأصابع أو المناطق القريبة من الفم، فانخفاض مستوى الكالسيوم يجعل الأعصاب والعضلات هشة.

-الاكتئاب:

نقص الكالسيوم يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة العقلية للفرد، ويرتبط انخفاض مستوى الكالسيوم بالإصابة بالاكتئاب.

-الشعور بالتعب:

عدم كفاية الكالسيوم في الجسم يؤثر على الصحة العقلية والجسدية، فالأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم هم أكثر عرضة للشعور بالتعب.

-ضعف الأظافر:

انخفاض مستوى الكالسيوم يؤدي إلى ضعف الأظافر، ويجعلها تصبح هشة للغاية وأكثر عرضة للتقشير والكسر.

-فقدان الشهية:

الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم في كثير من الأحيان يشكون من الغثيان وفقدان الشهية.

-فقدان الذاكرة:

نقص الكالسيوم في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة؛ لأنه يؤثر سلبا على سير عمل الجهاز العصبي.

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