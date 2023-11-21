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صحة ومرأة

أعراض نقص فيتامين د، والأسباب وطرق الحصول عليه

فيتامين د، فيتو
فيتامين د، فيتو

أعراض نقص فيتامين د، يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة، وقد لا تظهر على بعض الأشخاص في المراحل المبكرة، ولكن لابد من الوعي الكافي بكل أعراض نقص فيتامين د، حتى يمكن اكتشافها مبكرًا، وبالتالي علاجها.

أعراض نقص فيتامين د

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض نقص فيتامين د، عديدة، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

آلام العظام والمفاصل، خاصة في الظهر والوركين والركبتين.
ضعف العضلات، مما قد يؤدي إلى صعوبة في المشي أو صعود الدرج.
الإرهاق والتعب، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.
تساقط الشعر.
مشاكل في التئام الجروح.
زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

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اعراض نقص فيتامين د

وأضاف الدكتور محمد، أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل:

الكساح أو الرخد، وهو مرض يصيب العظام عند الأطفال.
هشاشة العظام، وهو مرض يصيب العظام عند البالغين.
أمراض القلب والأوعية الدموية.
السرطان.

أسباب نقص فيتامين د

وأوضح الدكتور محمد، أنه يمكن أن يحدث نقص فيتامين د لأسباب عديدة، بما في ذلك ما يلي:

قلة التعرض لأشعة الشمس، حيث يتم إنتاج فيتامين د في الجسم عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.
عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية والبيض والحليب المدعم.
وجود اضطرابات صحية معينة، مثل أمراض الكلى أو الكبد أو الجهاز الهضمي.

وأشار الدكتور محمد، إلى أنه يمكن تشخيص نقص فيتامين د من خلال إجراء فحص دم بسيط.

علاج نقص فيتامين د

ويمكن علاج نقص فيتامين د من خلال تناول مكملات فيتامين د، ويوصى عادةً بتناول 15 ميكروجرامًا (0.05 ملليجرام) من فيتامين د يوميًا للبالغين الأصحاء، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في فيتامين د إلى تناول جرعات أعلى.

فوائد فيتامين د

وعن أهمية وفوائد فيتامين د، أوضح الدكتور محمد، أن فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ويلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك ما يلي:

صحة العظام: يُساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لبناء عظام قوية وصحية. كما أنه يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، مما يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

صحة العضلات: يساعد فيتامين د على تنظيم مستويات المغنيسيوم في الجسم، وهو معدن مهم لصحة العضلات. كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بضعف العضلات وألم العضلات.

صحة الجهاز المناعي:  فيتامين د يلعب دورًا في تنظيم الجهاز المناعي. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين د لديهم خطر أقل للإصابة بالعدوى.

صحة القلب والأوعية الدموية: قد يساعد فيتامين د على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

صحة الدماغ: قد يساعد فيتامين د على حماية الدماغ من التلف، وقد يلعب دورًا في الوقاية من بعض الأمراض العصبية، مثل مرض الزهايمر.

صحة الجلد: قد يساعد فيتامين د على حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.

نقص فيتامين د

طرق الحصول على فيتامين د

يمكن الحصول على فيتامين د من خلال:

التعرض لأشعة الشمس: يعد التعرض لأشعة الشمس طريقة طبيعية للحصول على فيتامين د. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د: تتضمن بعض الأطعمة الغنية بفيتامين د الأسماك الزيتية، مثل السلمون والتونة والماكريل، ومنتجات الألبان المدعمة بفيتامين د، والبيض، والكبد.

تناول المكملات الغذائية: قد يوصي الطبيب بتناول مكملات فيتامين د للأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د من خلال النظام الغذائي أو التعرض لأشعة الشمس.

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