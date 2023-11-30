ضمنهم خليفة شيكابالا، تعرف على رباعي الزمالك في منتخب الشباب

الزمالك، تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه باختيار أربعة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب.

وفقا للخطاب تم اختيار كل من:

- أحمد جمال ويلعب في مركز حراسة المرمى وهو من مواليد 2006.

- أحمد خضري لاعب وسط من مواليد 2005.

- أنس وائل "جناح هجومي" مواليد 2005 ويعتبره البعض خليفة شيكابالا في القلعة البيضاء.

- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض في معسكر مفتوح لمدة يومين، بداية من اليوم الخميس 30 نوفمبر وحتى الجمعة 1 ديسمبر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويبدأ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني وائل رياض، معسكرا مفتوحا اليوم الخميس بالملعب الفرعي باستاد القاهرة، يستمر حتى مساء الجمعة المقبل.

اختبار 50 لاعبا جديدا

معسكر الغد جاء ضمن مرحلة انتقاء اللاعبين، لذلك قرر وائل رياض استدعاء 50 لاعبا جديدا من مختلف مناطق الجمهورية، من أجل إخضاعهم للاختبار ورؤيتهم عن قرب تمهيدا لضم العناصر الجيدة منهم لصفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة شمال إفريقيا

وأنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، الأسبوع الماضي، مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

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بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف

استقبلت شباكه: 7 أهداف

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

وحاول اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في بطولة شمال أفريقيا خوفا من سوء النتائج، خاصة أن المنتخب المصري حديث التكوين، إلا أن وائل رياض تمسك بالمشاركة في البطولة واعتبرها احتكاكا قويا ومهما للفريق في بداية تكوينه.

نتائج منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.