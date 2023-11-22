اتحاد الكرة يجتمع بـ وائل رياض بعد نتائج بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب ، يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، عقب العودة للقاهرة لتقديم تقرير كامل عن مشاركة الفراعنة بطولة شمال أفريقيا والتي أقيمت بتونس.

وأعلن اتحاد الكرة دعمه لوائل رياض بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب نتائج المنتخب ببطولة شمال أفريقيا خاصة بعد الخسارة امام تونس برباعية.

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته الأخيرة في بطولة شمال أفريقيا بتونس، والتي اختتمت فعالياتها أمس الثلاثاء بمباراتي مصر أمام المغرب وتونس أمام ليبيا.

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موعد عودة بعثة منتخب الشباب

وتعود بعثة منتخب الشباب المصري إلى القاهرة غدًا الخميس، في تمام الثالثة والربع عصرا.

ويرأس بعثة منتخب الشباب في تونس محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وتعد بطولة شمال أفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط

وحاول اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في البطولة خوفا من سوء النتائج، خاصة أن المنتخب المصري حديث التكوين، إلا أن وائل رياض تمسك بالمشاركة في البطولة واعتبرها احتكاكا قويا ومهما للفريق في بداية تكوينه.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2

تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب

وكان وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، أعلن تشكيل الفراعنة الصغار أمام نظيره المغربي في آخر مباريات الفريقين في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب كالتالي:

تونس في صدارة الترتيب

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب البطولة برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات له بالبطولة على حساب منتخبات الجزائر والمغرب ومصر، وفي المقابل يتواجد منتخب مصر في المركز الثالث بترتيب منتخبات البطولة برصيد 4 نقاط حصدها الفراعنة بعد الفوز على الجزائر والتعادل أمام ليبيا.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب

وضمت قائمة منتخب الشباب المصري في بطولة شمال أفريقيا التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

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