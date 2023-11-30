الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

موسم الرياض يحتفل الليلة بالسنباطي في ذكراه

فيتو

رياض السنباطي، تزامنًا مع ذكرى الملحن الكبير رياض السنباطي، يقام  ضمن فعاليات موسم الرياض  حفل "روائع رياض السنباطي"، ويذاع عبر قنوات إم بي سي مساء الليلة.

رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ  وصف حفل الليلة الذي يشارك فيه عدد من كبار المطربين بـ"ليلة الفن الخالد". 

ويشارك في حفل "روائع رياض السنباطي" كل من: شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، وأحمد سعد، مي فاروق، فؤاد زبادي، وريهام عبد الحكيم.

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من جانبه أكد الموسيقار  هاني فرحات أن الحفل سيكون أقوى حفلات موسم الرياض؛ ليس فقط لما يضمه من أصوات ونجوم كبار، ولكن لأن إبداع السنباطي ملأ الوطن العربي، وفنه تخطى حدود المعقول، فهو ملحن حاز إعجاب الجمهور والزعماء وحاز على تكريمات عالمية.

يذكر أن رياض السنباطي رحل في مثل هذا اليوم في العام 1981، بعد مسيرة فنية ثرية وحافلة، تعاون خلالها مع مشاهير المؤلفين والمطربين، وتألق بصورة لافتة مع كوكب الشرق أم كلثوم، وحقق شهرة واسعة، ونال عددًا من التكريمات والأوسمة الرفيعة؛ تقديرًا لموهبته الفائقة وأعماله الخالدة. 

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