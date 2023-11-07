منتج مسرحية زواج اصطناعي يفتح النار على كاملة أبو ذكري بعد هجومها على بيومي فؤاد: "إزاي تنتقدي حاجة مشوفتيهاش"؟

انتقد السيناريست والمنتج صلاح الجهيني، المخرجة كاملة أبو ذكري وذلك بعد هجومها العنيف على الفنان بيومي فؤاد بعد تصريحاته في موسم الرياض وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

صلاح الجهيني ينتقد كاملة أبو ذكري

وقال منتج مسرحية زواج اصطناعي :" من الحاجات اللي بتضايق أي فنان هي انتقاد الناس وتقييمهم للعمل من خلال الإعلان دون مشاهدة العمل نفسه...وكان شيء مؤسف جدا لما الناس هاجمت مسلسل قبل ما تشوفه لمجرد أن حواجب البطلة على البوستر معجبتهمش

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وأضاف صلاح الجهيني:" ولكن المؤسف أكثر أن مخرجة ليها تقديرها واحترامها زي كاملة أبو ذكري قررت تهاجم عمل فني وتتهمه انه اتكتب واتنفذ في 3 ايام بدون ما تشوف منه أي مشهد...متجاهلة مجهود اكتر من 60 شخصا اشتغلوا على مدار 5 شهور عشان العمل ده يظهر ويتنفذ على الوجه اللي هما شايفينه بيرضيهم.

واختتم قائلا:" استاذة كاملة...انا مقدر موقفك السياسي والانساني ولكن يؤسفني اقول لحضرتك انك جرحتي عدد كبير من الفنانين والشباب المجتهد اللي بيعتبروا حضرتك قدوة ليهم بدون وجه حق.

وكانت وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد

وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".