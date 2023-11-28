مبادرة سلام بين بيومى فؤاد ومحمد سلام.. مخرج "الكبير أوي" يحاول تصفية الأجواء قبل تصوير الجزء الثامن.. واقتراح بفصل مشاهدهما

ما زالت أصداء أزمة محمد سلام وبيومى فؤاد تلقى بظلالها على الوسط الفنى كما كان متوقعا، وخرج الأمر من إطار التصريحات المتبادلة إلى مشاكل داخل الأعمال المشتركة، سواء التى يتم تصويرها حاليا أو التى سيتم تصويرها قريبا، والتى من المحتمل أن يشارك فيها الثنائي، مما سيضع صناع الأعمال فى خيار واحد وهو التخلى عن أحد الفنانين لاستحالة جمعهما فى لوكيشن تصوير واحد بعد تلك الأزمة.

أقرب من يواجه أزمة خلال الأيام الحالية هو المخرج أحمد الجندى الذى يقوم بتصوير الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مكى ويشارك معه مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم محمد سلام الذى يقدم دور “هجرس” الصعيدى الكوميدى صديق “جوني”، وبيومى فؤاد الذى يقدم دور “الدكتور ربيع” القاهرى الذى يدير الوحدة الصحية فى قرية المزاريطة، وهى الشخصية التى قدمت بيومى فؤاد إلى الجمهور قبل عشر سنوات وفتحت له أبواب الشهرة.

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وحتى الآن لم يدخل الثنائى بيومى وسلام إلى لوكيشن التصوير لتصوير مشاهد مشتركة، وهناك حلقات ما زالت لم يتم الانتهاء منها، حيث يقوم المخرج بتصوير الحلقات الأولى من المسلسل، ويقوم فريق العمل بكتابة الحلقات المتبقية، والتى قد يتم تعديلها فى وقت لاحق حسب تطور الأحداث، حيث يستمر التصوير حتى رمضان المقبل، ويتم تعديل حلقات كثيرة يظهر بها “تريندات” وأحداث هامة حدثت فى بداية شهر رمضان.

ويسعى المخرج أحمد الجندى لجمع محمد سلام وبيومى فؤاد للمصالحة بينهما، وذلك بعدما قام بيومى فؤاد بالتحدث عن محمد سلام بشكل سيئ بعد عرض مسرحية “زواج اصطناعي” وهو ما أدى لغضب محمد سلام منه وقراره بمقاطعته خاصة أنه كان يعتبره بمنزلة أخ كبير، وبالرغم من أن لوكيشن التصوير لم يجمع بيومى فؤاد ومحمد سلام حتى الآن، إلا أنه سيجمعهما قريبًا حتى لو لم يكن لهما مشاهد معًا، فقد كان هناك اقتراح من جانب فريق العمل بفصل شخصيتيهما وعدم إظهارهما معًا فى أى مشهد، إلا أنه حتى فى تلك الحالة فإنهم سيتواجدان فى نفس الأيام ونفس أماكن التصوير، ولا يريد أحمد الجندى أن يكون هناك مشاحنة وعلاقات سلبية بين الممثلين تؤثر على أدائهم فى العمل، خاصة أن الجندى علم أن هناك مشادة حدثت بين محمد سلام ومحمد أنور أثناء الجلسة التى جمعتهما فى مكتب محمد عادل إمام منذ أسبوع، بعدما لام محمد سلام على محمد أنور لقبوله الدور مكانه، وأنه كان يسعى من اعتذاره أن تتوقف المسرحية ولا تعرض بسبب الأحداث الجارية، لكن محمد أنور انفعل عليه وقال له إنه تعرض للهجوم والسب من الجمهور بسببه، ليتدخل بعض الفنانين الحاضرين فى الجلسة قبل أن تتطور الأمور.

وينتظر أحمد الجندى عودة بيومى فؤاد من السعودية ليتم وضع جدول التصوير له فى “الكبير أوي”، خاصة أن مشاهده لم تعد كثيرة فى العمل فى الأجزاء الأخيرة، حيث سيستغل وجود بيومى فى أيام التصوير الأولى مع وجود سلام ويصالحهما ويعالج الأمور بينهما.