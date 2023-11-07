محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

مازال اسم الفنان محمد سلام حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن منذ اعتذاره عن عدم المشاركة في موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل أحداث فلسطين الصعبة.

تلقى الفنان محمد سلام دعما كبيرا وازدادت محبته في قلوب الناس وأصبح اسمه يتردد على جميع منصات السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي بعد موقفه تجاه القضية الفلسطينية الذي اعتبره البعض موقفا نبيلا من فنان مصري أصيل، خاصة بعد تنازله عن أجره الكبير (80 ألف دولار)" وهو أجره في موسم الرياض الذي اعتذر عنه من خلال مشاركته في موسم الرياض بظهوره في مسرحية "زواج اصطناعي"مع مي عز الدين.

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بدأت القصة يوم 25 أكتوبر الماضي، حينما نشر الفنان محمد سلام المعروف بدور “هجرس” أو كما كان يطلقها “هدرس” في أجزاء مسلسل “الكبير أوي” فيديو عبر صفحته على موقع الصور "الشهير" إنستجرام يوضح فيه عدم مشاركته في عرض مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض بسبب ما يحدث في فلسطين.

وقال محمد سلام: "إن شاء الله مفروض هسافر الرياض وهعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض هتكون مسرحية كوميدية وفيها استعراضات وأغاني".

وتابع: "كنت على أمل موسم الرياض يتأجل زي ما اتأجل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة أو الموضوع يهدا في فلسطين بس مفيش حاجة حصلت، ولحد دلوقتِ فيه ناس عمالة تموت، فأنا إزاي هروح أعرض والناس بيحصل لهم كدا في فلسطين، ولو أنا عرضت المسرحية وهرقص وهغني كدا هكون زي اللي بيقتلهم بالضبط لأني خذلتهم".

اعتذار من محمد سلام عن عدم مشاركته بموسم الرياض

وأردف: "فأنا بعتذر عن عدم مشاركتي في موسم الرياض وما يحدث في فلسطين هي قضية كل مسلم".

وأوضح: "دلوقتِ لما ربنا يتوفتنا ونتسأل أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه اللي معرفش يعمل حاجة هيسكت، لكن أنا هرد أقول كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وأغني! طبعا لأ، مش هقدر أعمل كدا".

وانتشر فيديو اعتذار محمد سلام عن موسم الرياض تضامنا مع الشعب الفلسطيني بشكل واسع في كل مكان، وأصبح تريند مصر والوطن العربي وأشاد به الجمهور والوسط الفني.

شائعة استبعاد محمد سلام من مسلسل الكبير أوي

والأمر لم يقف عند ذلك بل استمر اسم محمد سلام حديث الجمهور وذلك بعد انتشرت في الساعات الماضية، العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي.

وتناولت هذه المنشورات، رفض “شاهد”، أسباب رفض المنصة التعاقد على المسلسل، حيث قال البعض إن السر هو مشاركة الفنان محمد سلام في المسلسل، والذى رفض مؤخرًا المشاركة في موسم الرياض لتقديم دوره في مسرحية “زواج اصطناعي”

ي هذا السياق، حاولت “فيتو”، كشف حقيقة الأمر، ومدى صدق المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدث عنها بعض المسؤولين من فريق عمل “الكبير أوي”.

أحمد مكي ومحمد سلام، فيتو

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن كل ما يتم تداوله عار من الصحة، ولم يتم مناقشة الأمر مع منصة شاهد..

وتابع، أن هذه الشائعات هدفها تشويه العمل لأغراض أخرى، ولا يجب النظر إليها، ولا توجد أسباب واضحة لرفض عرض العمل على منصة شاهد.

بيومي فؤاد ينتقد محمد سلام لعدم المشاركة في موسم الرياض

وفي واقعة أخري، جعلت محمد سلام تريند مصر بعد انتقاد بيومي فؤاد له علي المسرح لاعتذار الأول عن المشاركة في موسم الرياض قائلا:" من حقك تعتذر عن المسرحية مش من حقك تغلط في فنك" الأمر الذي جعله في مرمي هجوم الجمهور بالإضافة إلي توتر علاقته بمحمد سلام.

وبشكل مفاجئ، ألغى الفنان محمد سلام متابعة الفنان بيومي فؤاد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به بشكل يشير به إلى انتهاء العلاقات بين الثنائي الكوميدي وسط صمت كبير من الأخير.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

ويأتي ذلك بعد حالة الجدل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات بيومي فؤاد والتي أدلى بها عقب عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث انتقد طريقة اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة في المسرحية تضامنا مع أحداث فلسطين.

وعلى الفور، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي كان قد نشرها محمد سلام مع بيومي فؤاد في وقت سابق، وعلق وقتها عليها قائلا: " الأب، الأخ الكبير، أيقونة الجيل الشهبندر بيومي فؤاد".

وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة وعلى وصف محمد سلام لزميله بيومي فؤاد في وقت سابق قبل الأزمة الأخيرة.

كما أصبح محمد سلام مضرب الأمثال بين رواد السوشيال ميديا للتدليل على النبل والإنسانية والتمسك بالقيم والمباديء، ومن أكثر العبارات رواجًا في هذا السياق: “إما أن تكون محمد سلام وإما أن تكون بيومي فؤاد”

شائعة استبعاد محمد سلام من مسلسل أمير كرارة

وفي يوم الأحد الماضي الموافق 5 نوفمبر تصدر اسم الفنان أمير كرارة مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وكان حديث الجمهور.

وجاء سبب ذلك بعد انتشار أنباء بكثرة علي مواقع السوشيال ميديا، تزعم استبعاد محمد سلام من مسلسل أمير كرارة الجديد “بيت الرفاعي”، بعد اعتذار الأول عن المشاركة في موسم الرياض بظهوره في مسرحية “زواج اصطناعي” الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور لمعرفة حقيقة الأمر.

تفاصيل الهجوم علي أمير كرارة

ورد الفنان أمير كرارة علي الأنباء التي انتشرت وزعمت استبعاد “سلام” من مسلسله الجديد “بيت الرفاعي”، مؤكدا أن تلك الأنباء كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

أمير كرارة ومحمد سلام ، فيتو

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة

واعتذر الفنان محمد سلام لأمير كرارة، وذلك بعد تعرض الأخير إلى انتقادات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء تزعم استبعاد “سلام” من مسلسل أمير كرارة الجديد، بعد اعتذاره عن المشاركة في موسم الرياض.

وقال محمد سلام من خلال خاصية “الإستوري” عبر موقع “إنستجرام”: “حقك عليا يا باشا مصر وبعتذر لأي إساءة اتوجهت لك”.