الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة بنها: استراتيجيات جديدة للرقي بجودة البحث العلمي

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى، لذلك تنتهج الجامعة فى أنشطتها البحثية استراتيجيات وسياسات وإجراءات تسعى فى مجملها إلى الرقي بجودة البحث العلمي وتميزه.

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 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الحث على الالتزام بالمسئولية الأخلاقية فى السعي نحو إنتاج المعرفة واكتسابها، وحفظها، ونقلها، وتنميتها، وتطبيقها، وحماية البحث العلمى من تعرضه لأيه شائبة سلوكية قد ينتج عنها الأضرار السلبية بالسمعة الأكاديمية للجامعة.

وأضاف " الجيزاوي" أن وثيقة القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمى تساهم فى نشر الوعى بين منتسبي الجامعة، موضحا أن هناك قيما حاكمة لجامعة بنها فى مجال البحث العلمى منها الأمانة، والنزاهة، والموضوعية، والحرية البحثية، والدقة، والابتكار، والمساواة، واحترام الخصوصية وغيرها من القيم الحاكمة.

يذكر أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي تهدف إلى احترام حقوق الآخرين وآرائهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وكذلك المستهدفين من البحث، وتعزيز التميز فى البحوث، وتحسين إدارة وتنظيم البحوث، بالإضافة إلى دعم تطبيق أخلاقيات البحث العلمي بكافة مستوياته بجميع كليات الجامعة وحماية حقوق الباحثين المتعلقة بالملكية الفكرية.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بنها القليوبية

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