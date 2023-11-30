الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: بدء التقديم للحصول على الدورات المجانية بالوحدة المتنقلة لشباب قرى القليوبية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل بدء مديرية العمل بمحافظة القليوبية فى تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات.

وحدات التدريب المتنقلة

 يأتي ذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية القشيش التابعة للوحدة المحلية للقشيش ومقرها أمام المركز التكنولوجي، ياتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتنفيذًا لخطتها فى التدريب للعام 2023 – 2024..

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وزير العمل

واوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديرية بالمحافظات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين، واضافت مدير المديرية ان تلك التدريبات تصل مدة التدريب فيها من 60 إلى 200 ساعة تدريبية، للشباب من 18 إلى 45 سنة، تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين، مع توفير تأمين صحى خلال فترة التدريب، وتوفير كافة ادوات وزى التدريب مجانًا، محددة الاوراق المطلوبة للراغبين فى التقديم فيما يلى: صورة من بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد، وصورة المؤهل الدراسى او ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، و2 صورة شخصية، كما يمكن التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية وعنوانها: بنها – مجمع المصالح الحكومية  - الفلل – خلف ديوان عام المحافظة، او من خلال مقر مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه: خلف مركز الشركة القديم بجوار مطافى الخانكة، كما يمكن التواصل تليفونيًا من خلال الأرقام التالية: 0100570545، 02446989477..

مديرية العمل بمحافظة القليوبية


اعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة القليوبية فى تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية القشيش التابعة للوحدة المحلية للقشيش ومقرها أمام المركز التكنولوجي، ياتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتنفيذًا لخطتها فى التدريب للعام 2023 – 2024..

واوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية فى تقريرٍ للوزارة، ان تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديرية بالمحافظات لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمواطنين، واضافت مدير المديرية ان تلك التدريبات تصل مدة التدريب فيها من 60 إلى 200 ساعة تدريبية، للشباب من 18 إلى 45 سنة، تحت إشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين، مع توفير تأمين صحى خلال فترة التدريب، وتوفير كافة ادوات وزى التدريب مجانًا، محددة الاوراق المطلوبة للراغبين فى التقديم فيما يلى: صورة من بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد، وصورة المؤهل الدراسى او ما يفيد إجادة القراءة والكتابة، و2 صورة شخصية، كما يمكن التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية وعنوانها: بنها – مجمع المصالح الحكومية  - الفلل – خلف ديوان عام المحافظة، او من خلال مقر مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه: خلف مركز الشركة القديم بجوار مطافى الخانكة، كما يمكن التواصل تليفونيًا من خلال الأرقام التالية: 0100570545، 02446989477..

 

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الإدارة المركزية للتدريب المهني المبادرة الرئاسية حياة كريمة المركز التكنولوجي محافظة القليوبية وحدة التدريب المتنقلة وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل

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