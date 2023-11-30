وفد روسي يزور المنطقة الحرة بالإسكندرية لتفعيل بريكس (صور)

زار وفد روسي المنطقة الحرة بالإسكندرية وعدد من المصانع بها، بالإضافة إلى عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بمرغم، للتصدير خارج المنطقة الحرة وذلك لبدء تفعيل اتفاقية البريكس والاستثمار في مصر.

والتقى الوفد الروسي الذي تكون من أصحاب شركات ومديري أكثر من ٢٠ شركة روسية، أيمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أسامة أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لخدمات المستثمرين، وإيهاب محي الدين رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة، وخالد نصر الدين مدير مركز خدمات المستثمرين.

Advertisements

وأبدى الوفد الروسي إعجابه بما شاهدوها من مصانع للتصدير للخارج وجودة الصناعة المصرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصدير داخل المنطقة الحرة وخارجها، وأكدوا استثمارهم في الإسكندرية بعدة مجالات بعد تلك الجولة في مصانع ناتورا اجرو تريد لتصدير الفاكهة، أليكس ابريلز لتصدير الملابس الجاهزة، أليكس كولد للمواد الغذائية، قطن باشا للمنسوجات المنزلية، نيل لين جروب، شركة أرك للاستشارات المالية والإدارية.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الروسي اجتماعا بالغرفة التجارية بالإسكندرية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية والأكاديمية العربية.