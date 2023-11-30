طريقة عمل كيكة البرتقال، لذيذة في ليالي الشتاء

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيك البرتقال من أشهر أنواع الكيك الذى يقدم عادة فى المنزل، وله رائحة مميزة تشعر أفراد الأسر بالدفء فى ليالى الشتاء.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها، وتقدم كوجبة خفيفة مع الشاى أو أى مشروب آخر حسب الرغبة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:-

3 كوب دقيق ذات نوع جيد ويجب نخله جيدا

5 بيضات

كوب سمن على زيت

كوب عصير برتقال

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2 ملعقة كبيرة بشر قشر البرتقال

كيس بيكينج بودر

كيس فانيليا

2 كوب سكر

طريقة عمل كيكة البرتقال، فيتو

طريقة عمل كيكة البرتقال:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول والبيكينح بودر وبشر البرتقال ونقلب جيدا.

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نحضر صينية وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا وهذه الخطوة مهمة لأنها تمنع التصاق الكيك بالصينية.

ثم نحضر جميع مكونات الكيك بالمقادير المطلوبة وتكون بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.

بعدها نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام ذات لون فاتح.

ثم نضيف له عصير البرتقال والزيت والسمن ونضرب جيدا حتى يتجانسوا معًا.

ثم نضيف السكر تدريجيا مع تشغيل الخلاط حتى يذوب السكر تماما.

ثم نضيف خليط البيض والبرتقال إلى بولة الدقيق والبيكينج بودر مع التقليب تدريجيا حتى نحصل على عجين كريمى متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.

ثم نصب عجين الكيك بالصينيةالتى جهزناها فى البداية ونساوى الأطراف ونحرص على عدم وجود قطع من العجين على أحرف الصينية حتى لا تحترق بالفرن.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن، ونتركها لمدة 30 دقيقة، مع الحرص على عدم فتح باب الفرن أثناء وجود الكيك فى الفرن إلا بعد مرور 30 دقيقة حتى لا تهبط الكيك.

ثم نخرجها من الفرن ونقوم بعمل اختبار النضج لها، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.

ثم نقطعه بأى شكل حسب الرغبة وتقدم قطع الكيك بجانب الشاى أو القهوة أو العصائر المختلفة حسب الرغبة.