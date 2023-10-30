طريقة عمل كيكة البرتقال، في البيت زي الجاهزة

طريقة عمل كيكة البرتقال، من الوصفات المميزة في عمل الكيك، ومن أنواع الكيك التي لها عشاقها، وطريقة عمل كيكة البرتقال من الطرق التي تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقتها؛ خاصة أن معظم الأطفال الصغار يفضلون طعمها، مما يدفع الكثير من الأمهات إلى شرائها، ولكن ليس بصفة مستمرة؛ حتى لا تتأثر الميزانية، في حين أنه يمكن عمل كيكة البرتقال في البيت بشكل مستمر، دون أن تتأثر الميزانية؛ لأن كيكة البرتقال من أصناف الكيك غير المكلفة، والتي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، والنتيجة مذهلة.

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طريقة عمل كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.

مقادير عمل كيكة البرتقال

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام سكر (:كوب إلا ربع)

4 بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو )

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم

باكو فانيليا

عصير برتقال فريش مصفى (120 ميللى،حوالى نصف كوب مش مليان)

خطوات عمل كيكة البرتقال

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة

كيكة البرتقال بالقشطة، فيتو

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة، وهي من الطرق المميزة وغير التقليدية، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

مقادير عمل كيكة البرتقال بالقشطة:

واحد ونصف معلقة كبيرة بشر برتقال

معلقه صغيره فانيليا

4/3 كوب زبدة طرية

علبة قشطة نستلة

كوب وربع سكر

2/1 كوب عصير برتقال

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

كوب و4/3 دقيق منخول

خطوات تحضير كيكة البرتقال بالقشطة:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبدة وعلبة القشطة والسكر، وامزجيهم جيدا.

أضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.

احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.

يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.

يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.