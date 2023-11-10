الجمعة 10 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البان كيك، أكلة الفطور الشهيرة والمتكاملة

البان كيك، فيتو
البان كيك، فيتو

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من الحلوى الغربية الشهيرة التي تقدم عادة على وجبة الإفطار وهو يعتبر وجبة متكاملة لأنها محضرة من البيض واللبن والعسل ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وبسيطة وهى فكرة جيدة للأفطار خاصة أنها تقدم بالحشوات المختلفة مثل الزبادى والعسل والفاكهة ويمكن إضافة الشيكولاتة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:-

كوب دقيق

بيضة 

كوب وربع لبن حليب

كيس فانيليا

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رشة ملح

2 ملعقة سكر

ملعقة زيت 

2 ملعقة بيكينج بودر

للتقديم

شرائح موز

زبادى 

عسل

فاكهة مجففة

طريقة عمل البان كيك:-

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض ونضرب جيدا.
  • ثم نضيف اللبن والزيت والملح والسكر والفانيليا ونضرب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.
  • ثم نضيف الدقيق والبيكينج بودر ونستمر فى الخفق بالخلاط الكهربائي.
  • ثم نترك الخليط يستريح جانبا لمدة نصف ساعة.
  • ثم نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار وندهنها بالزبد، ثم نأخذ مقدار فنجان قهوة من عجين البان كيك ونصبه فى المقلاة.
  • ونهدئ النار وننتظر ثوانى حتى يتماسك البان كيك ويتغير لونه من الأسفل.
  • ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى يأخذ لون بنى فاتح أيضا.
  • ثم نقدم البان كيك مع العسل والموز والفاكهة والزبادى.
  • والبان كيك وجبة إفطار مشبعة ولذيذة ويعشقها الصغار كثيرا.
طريقة عمل البان كيك، فيتو 

ولعمل الكب كيك

مكونات عمل الكب كيك:-

2 كوب دقيق

3 بيضات

كوب الا ربع زيت ويمكن زبد حسب الرغبة

نصف كوب لبن حليب

2 كوب سكر

ميس فانيليا

2 ملعقة كاكاو خام

ملعقة وربع بيكينج بودر

للتزيين

كريم شانتيه

فورماسيلا

طريقة عمل الكب كيك:

  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام لونه فاتح.
  • ثم نضيف الزيت أو الزبد واللبن ونضرب جيدا.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى نحصل على قوام متجانس ولا يوجد به اى أثر للسكر.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول، ونضيف له البيكينج بودر.
  • ثم نضيف لهم خليط البيض تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجين كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • ثم نحضر قوالب الكب كيك ونضع بها ورق الزبد.
  • ثم نصف نصف العجين فى القوالب اى ملعقتين فقط فى كل واحدة، ثم نحضر العجين المتبقى ونضيف له الكاكاو وملعقة لبن حليب ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نصب باقي كمية العجين فى القوالب على عجين الفانيليا حتى تكون الكب كيك نصف فانيليا ونصف شيكولاتة.
  • ثم ندخل القالب الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة.
  • ثم نتركها فى الفرن لمدة من 15 حتى 20 دقيقة.
  • ثم نحضر الكريم شانتيه ونخفقه مع نصف كوب لبن مثلج.
  • ثم تزين الكب كيك بوردات من الكريم شانتيه ويمكن تلوين الكريم شانتيه باللون الوردى الغذائي حسب الرغبة.
  • ثم نرش عليها شيكولاتة شيبس أو فورماسيلا، حسب الرغبة، وهذه الطريقة تجذب الصغار وتسعدهم كثيرا لشكلها الشهى.
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