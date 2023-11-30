الخميس 30 نوفمبر 2023
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سياسة

فريد زهران يتلقى خطابا من نقيب الصحفيين

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

نقيب الصحفيين، تلقى المرشح الرئاسى فريد زهران، خطابًا من الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، شمل الخطاب طلبات الصحفيين التى صاغها مجلس النقابة لتطوير المهنة والمؤسسات الصحفية وحماية الصحفيين المصريين.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وأكد فريد زهران حرصه الدائم على التشاور والتفاوض مع نقابة الصحفيين  ومع كافة ممثلى النقابات المصرية، كما يؤكد تفهمه الكامل لرغبة مجلس النقابة، فى تطوير مهنة الصحافة وحماية المشتغلين بها وتوفير أجواء تمكنهم من ممارسة دورهم فى ظل توافر أجواء مواتية لذلك. 

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وتعهد زهران فور فوزه فى الانتخابات الرئاسية بتنفيذ أربع طلبات فورية هي:
1- إطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والتعبير
2- رفع الحجب عن المواقع المحجوبة وإقرار تشريع ينظم عملهم ومراجعة تشريعات الحجب  
3- تعيين الصحفيين المؤقتين فى الصحف القومية المصرية، وفق جدول زمني محدد حسب أقدميتهم.
4- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين وكذلك خطابات الصحف والمواقع المعتمدة كوثيقة للتعامل مع كافة الأطراف دون الحاجة لأية تصريحات اخرى والاقتصار على نص الحصول على التصريحات على المناطق العسكرية فقط.
وأكد فريد زهران أن باقى الطلبات ستكون محل بحث فى حوار يشمل السلطة التنفيذية والنقابة يرعاها  فى حالة فوزه.

كما رحب باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران بإعلان الحزب الليبرالي المصري(تحت التأسيس) تأييده للمرشح فريد زهران في الانتخابات الرئاسية بناء على تصويت غالبية أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب. 

وأعلن كامل ضم  الصحفي نادر شكري وشادي العدل مؤسسي الحزب للهيئة الاستشارية للحملة.

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