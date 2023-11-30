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رياضة

"الشباب" تنظم اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية بالإسكندرية

الشباب والرياضة تنظم
الشباب والرياضة تنظم اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة،فيتو

تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف)، لطلاب الجامعات المصرية (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تحت شعار "احنا الحياة" واحتفالًا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الشباب والرياضة تنظم اللقاء الرياضي للطلاب ذوي الإعاقة

وتنظم الوزارة اللقاء الرياضي من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ الجامعي), بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر لـ ١ ديسمبر القادم، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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يشارك في اللقاء الرياضي ٦٠٠ طالبًا وطالبة، يمثلون ٢٤ جامعة ( الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة, بورسعيد, السويس, قناة السويس، أزهر أسيوط، العريش، طنطا، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، المنوفية، السادات، التعليم العالي، حلوان، بني سويف، عين شمس، دمنهور، جنوب الوادي، القاهرة، بنها)، إلى جانب السادة المشرفين من الوزارة والجامعات المشاركة ومديرية الشباب والرياضة.

تقام المسابقات علي ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين, والمدينة الشبابية بأبوقير, في ألعاب ورياضات (ألعاب القوى, تنس الطاولة, رفع اثقال, كرة الهدف, الكرة الطائرة).

فيما قامت اللجنة المنظمة للقاء بعقد الاجتماع الفني لمشرفي الجامعات المشاركة, حيث تم شرح اللوائح والقوانين والقواعد المنظمة وإجراء القرعة لكافة المسابقات والتأكيد علي تواجد سيارات الإسعاف وتوافر عوامل الأمن والسلامة بكافة الملاعب وكذلك تم إجراء الميزان لرياضة رفع الأثقال لجميع الإعاقات, والتصنيف الطبي لرياضات ألعاب القوى وتنس الطاولة ولجميع الإعاقات المشاركة.

وشهد الاجتماع الفني احمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، ايمان رمضان وكيل المديرية لشئون الرياضة، إسلام السيد مدير عام الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، محمد عبد السميع مدير إدارة الجامعات، مسئولي الوزارة والمديرية ومشرفي الجامعات المشاركة.

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وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة ذوي الاعاقة قادرون باختلاف الجامعات المصرية بارالمبياد الجامعات المصري

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