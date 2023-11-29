شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع مع السادة أعضاء المجلس الاستشاري للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين بمختلف أنواعهم، بحضور السادة مسؤولي التواصل بقطاعات الصحة المختلفة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والصحة وأساتذة الجامعات.

أكد أشرف صبحي أن العمل التنفيذي للخروج بصورة نهائية لمنظومة التامين الطبي على الرياضيين بمختلف أنواعها قد بدأ بالفعل من أجل البدء في المشروع الذي سيقدم خدمات طبية مختلفة لجميع الرياضيين، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرياضيين والأبطال الرياضيين، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتكاملة والرعاية اللائقة لهم تقديرا لهم ولدورهم، والعمل على توفير مظلة علاجية كريمة للرياضيين.

Advertisements

أشرف صبحي يجتمع مع المجلس الاستشاري للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، فيتو

وأشار وزير الرياضة إلى أنه تم البدء في التوصيات التي خرجت من اللجنة العليا من أجل البدء في الخروج بالشكل النهائي لمنظومة الرعاية الطبية للرياضيين، مع عمل دراسة متكاملة تشمل الفئات وطرق وأماكن العلاج مع التأكيد والتشديد على سرعة التعامل مع الرياضيين في الحالات والاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمنظومة، بجانب استطلاع رأي الرياضيين بعد تلقي الخدمة للعمل علي تطويرها بصورة مستمرة.

أشرف صبحي يجتمع مع المجلس الاستشاري للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، فيتو

واستكمل: "الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الرياضيين في كل الألعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين، منوهًا بأن المشروع الذي تم مناقشته اليوم سيتم خلاله وضع تصور لتوفير رعاية طبية متكاملة للأبطال والرياضيين المصريين، بالإضافة إلى قدامى الرياضيين، والتأكيد على أهمية استدامة المشروع وتوفير الموارد المالية الخاصة به".

من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة ماضية العزم في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلى الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

جاء ذلك خلال رسالة الوزير لشباب رفع الأثقال الذي نقلها الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين نائبًا عن الوزير في استقبال أبطال رفع الأثقال بعد تحقيق تسع ميداليات متنوعة في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك تحت 20 عامًا، وكذلك بعثة منتخب مصر للكانوي والكياك، وتحقيق ١٢ميدالية متنوعة فى بطولة أفريقيا للكانوى والكياك وتأهل اللاعبة سما فاروق إلي الأولمبياد.

وأثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي جهود الاتحادين المصري لرفع الأثقال والكانوي والكياك، علي التعاون الدائم مع الوزارة من أجل ظهور أبطال منتخباتنا في البطولات بهذا الشكل اللافت والمميز.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي دعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة؛ الدائم والمستمر لكافة الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير على الحرص توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

وزير الشباب يتابع أعمال اتحاد شباب المصريين بالخارج

وعلى صعيد متصل تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والذي يضم ٣ آلاف شاب وفتاة الموجودين في مختلف دول العالم، في إطار متابعته المستمرة لمختلف الاتحادات النوعية والبالغ عددها 14 اتحادًا نوعيًا.