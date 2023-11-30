طريقة عمل البشاميل، كريمى ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل البشاميل، البشاميل من الصوصات العالمية الشهيرة التى عشقها المصريون وتستخدم في عمل المكرونة بأنواع مختلفة.

وطريقة عمل البشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولكن تحتاج بعض التكات حتى يكون ناجحا، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البشاميل.

مكونات عمل البشاميل:-

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة زبد

4 كوب لبن حليب

2 كوب ماء

ملح

فلفل اسود

2 مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

طريقة عمل البشاميل:-

نحمر الدقيق فى الزبد جيدا حتى يحمر لونه.

ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.

ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.

ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.

ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.

ويمكن بعد الانتهاء من ضبط قوام البشاميل وطريقة تحضيره نضيف له علبة قشدة لتعزيز المذاق أو كوب كريمة طهى، أو كوب جبن مودزاريلا حسب الرغبة.

كما يفضل عند تحضير المكرونة بالبشاميل إضافة بيضة للبشاميل بعد تحضيره وتركه يبرد تماما، مايجعله طريا فى المكرونة.

طريقة عمل البشاميل، فيتو

ولعمل المكرونة البشاميل

مكونات عمل المكرونة البشاميل:-

كيس مكرونة بينا مسلوقة

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للعصاج

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

فص ثوم

ثمرة طماطم مقشرة ومبشورة

ثم فلفل مفرومة

ملعقة صلصة

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة قرفة

رشة كبيبة صينى

للبشاميل

3 ملاعق كبيرة زبد

2 ملعقة زيت ذرة

3 ملاعق كبيرة دقيق

كيلو لبن حليب

2 كوب شوربة دجاج

2 مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

بيضة

للوجه

كوب جبن موزاريلا وشيدر مبشور

طريقة عمل المكرونة البشاميل:-

نعصج اللحم المفروم حيث نشوحه فى القليل من الزبد حتى يتغير لونه

ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل.

ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل. ثم نضيف الطماطم والفلفل والصلصة والتوابل ونقلب جيدا.

ثم نضيف ربع كوب ماء ونهدي النار حتى تمام نضج اللحم.

ثم نرفع العصاج من على النار ونتركه يبرد.

ثم نحضر البشاميل، حيق نحمر الدقيق فى الزبد والزيت جيدا حتى يحمر لونهم.

ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.

ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.

ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.

ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر صينية فرن ونضع بها ملعقتين بشاميل.

ثم نضيف البيضة إلى البشاميل مع الفلفل الاسود ونقلب جيدا.

ثم نأخذ القليل من البشاميل ونضعه على كمية المكرونة ونقلب جيدا.

ثم نضع طبقة من المكرونة فى صينية الفرن، وعليها العصاج كاملا.

ثم نضيف طبقة المكرونة الأخيرة وعلى الوجه نصب كمية البشاميل المتبقية.

ثم نرش على الوجه الجبن المبشور الشيدر والموتزاريلا.

ثم ندخل المكرونة الفرن حتى يحمر لونها.

ثم نخرجها ونتركها تبرد وتهدأ قليلا

ثم نقطعها وتقدم ساخنة بجانب الفراخ أو اللحوم الحمراء بأنواعها، مع السلطة الخضراء والمخللات.