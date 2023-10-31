الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل المكرونة البشاميل، بمذاق لا يقاوم

المكرونة البشاميل،
المكرونة البشاميل، فيتو

طريقة عمل المكرونة البشاميل، المكرونة بالبشاميل من الأكلات الشهيرة التى يعشقها المصريون وهى فرنسية الأصل، مذاقها لا يقاوم.

وطريقة تعامل المكرونة البشاميل، سهلة وبسيطة ولكن تحتاج بعض التكات حتى تكون ذات مذاق مميز، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل المكرونة البشاميل.

مكونات عمل المكرونة البشاميل:-

كيس مكرونة بينا مسلوقة

للعصاج

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

فص ثوم

ثمرة طماطم مقشرة ومبشورة

ثم فلفل مفرومة

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ملعقة صلصة 

ملح

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة قرفة

رشة كبيبة صينى

للبشاميل

3 ملاعق كبيرة زبد

2 ملعقة زيت ذرة

3 ملاعق كبيرة دقيق 

كيلو لبن حليب

2 كوب شوربة دجاج

2 مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل اسود

بيضة

للوجه

كوب جبن موزاريلا وشيدر مبشور 

طريقة عمل المكرونة البشاميل، فيتو 

طريقة عمل المكرونة البشاميل:-

  • نعصج اللحم المفروم حيث نشوحه فى القليل من الزبد حتى يتغير لونه
  • ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل.
  • ثم نضيف الطماطم والفلفل والصلصة والتوابل ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف ربع كوب ماء ونهدي النار حتى تمام نضج اللحم.
  • ثم نرفع العصاج من على النار ونتركه يبرد.
  • ثم نحضر البشاميل، حيق نحمر الدقيق فى الزبد والزيت جيدا حتى يحمر لونهم.
  • ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.
  • ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.
  • ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود.
  • ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.
  • ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • ثم نحضر صينية فرن ونضع بها ملعقتين بشاميل.
  • ثم نضيف البيضة إلى البشاميل مع الفلفل الاسود ونقلب جيدا.
  • ثم نأخذ القليل من البشاميل ونضعه على كمية المكرونة ونقلب جيدا.
  • ثم نضع طبقة من المكرونة فى صينية الفرن، وعليها العصاج كاملا.
  • ثم نضيف طبقة المكرونة الأخيرة وعلى الوجه نصب كمية البشاميل المتبقية.
  • ثم نرش على الوجه الجبن المبشور الشيدر والموتزاريلا.
  • ثم ندخل المكرونة الفرن حتى يحمر لونها.
  • ثم نخرجها ونتركها تبرد وتهدأ قليلا
  • ثم نقطعها وتقدم ساخنة بجانب الفراخ أو اللحوم الحمراء بأنواعها، مع السلطة الخضراء والمخللات.
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