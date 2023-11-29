الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الفراخ البلدي تواصل الانخفاض في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء 29-11-2023، تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء، بينما انخفض سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو 3 جنيهات خارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والاعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الأربعاء

 وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأربعاء، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق. 

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأربعاء

 أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الأربعاء، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأربعاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 75 إلى 76 جنيهًا في المزرعة مقابل 86 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 112.32 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو 

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأربعاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ  سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأربعاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأربعاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا إلى 116 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 117 إلى 118 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 137 إلى 138 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13400 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12500 جنيه، ذرة تركي بسعر 12400 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 32 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 33500 جنيه، كسب صويا بسعر 33500 جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأربعاء، سجل علف بادي 23% بسعر 23500 جنيه، علف نامي 21 % سعر  23450 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 23350 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16  جنيهًا، كتكوت جيل ثاني سعر من 14 إلى 15 جنيهًا

وتراوح كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا،  كتكوت بلدي من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا،  كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 28.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، سعر كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 29-11-2023 بالدقهلية

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-11-2023 في قنا

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