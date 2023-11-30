بعد قرار الحكومة بسرعة تحويل أتوبيسات النقل العام للغاز الطبيعي، فيتو تستعرض رؤية خبراء النقل في تطوير المنظومة بمصر

النقل الجماعي في مصر،تحرص وزارة النقل في خطتها على إعادة هيكلة نقل الركاب والبضائع في مصر،وتحويل وسائل المواصلات والنقل الي وسائل صديقة للبيئة في إطار إستراتيجة الدولة في التحول إلى النقل الأخضر ولذلك بهدف تقليل انبعاثات وسائل الموصلات العامة من خلال تطوير أتوبيسات وعربات النقل الجماعي.

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وفي ظل إرتفاع أسعارالسولار تعمل وزارة النقل علي تحول أتوبيسات النقل الجماعي في القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي كبديل لتقليل التلوث البيئي الناتج عن استخدام السولار بالإضافة إلي أن تكلفة إستخدام الغاز الطبيعي أقل من السولار.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء طالب بسرعة الانتهاء من خطة تحويل أتوبيسات النقل التي تعمل بالسولارإلي العمل بالغاز وذلك في ظل جهود الدولة للتحول إلي الطاقة النظيفة،مشيرًا إلي أن هذا الأمر مهم للغاية في الفترة المقبلة من أجل تحقيق أقصى إستفادة من هذا التحول.

الدكتور أحمد سلطان خبير النقل أكد لـ "فيتو" على أن عملية تحويل أتوبيسات النقل العام الجماعي للعمل بالغاز كبديل عن السولار يهدف الي إستخدام طاقة النظيفة أقل تلوث على البيئة مقارنتًا بالسولار وذلك في إطار تبني الدولة سياسة الحفاظ على المناخ.

مستشار وزارة النقل السابق،فيتو

الدكتور أحمد سلطان: هناك توجه عالمي بالتحول نحو النقل الأخضر

وأشار خبير النقل الى أن الإستفادة من تحويل جميع وسائل المواصلات في مصر للعمل بالغاز الطبيعي كبديل إقتصادي أمثل من السولار في ظل سياسة الدولة التي تعتمد على تقليل الصادرات الأجنبية من أجل الحفاظ على العملة الصعبة خصوصًا أن مصر تمتلك مخزون من الغاز الصبيعي.

وأضاف الدكتور أحمد سلطان أن توجه مصر لهذا التحول في وسائل المواصلات ياتي في ظل التوجهات العالمية بالعمل على التحول الي الطاقة النظيفة والتقليل من الإنبعاثات الحرارية الناتجة عن إستخدام السولار في وسائل المواصلات والحد منها نتيجة التغيرات المناخية الكبيرة التي حدثت خلال السنوات الماضية.

خبير النقل: ماينقص النقل الجماعي يداربصورة عشوائية.

وأوضح خبير النقل أن ماينقص النقل الجماعي في مصر عمومًا هو وجود إدارة للمنظومة بصورة أكثر إنضباط لانه لايصح أن كل مواطن يمتلك سيارة يقوم بنقل الركاب دون جود ضابط لهذا الأمر بصورة عشوائية "على حد تعبيره"، وأن وجود شركات خاصة وكيانات موسسية للنقل الجماعي تخض للوائح وقوانين الدولة يعد محور أساسي لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر.

وقال الدكتور أحمد سطان أن عملية إدارة وسائل النقل الجماعي لابد أن تكون مشتركة بين وزراة النقل وزارة التخطيط والداخلية من أجل الخروج بمقترح ينظم عملية النقل الجماعي ويعيد هيكلة هذا النظام بعيدًا عن العشوائية التي تقوم عليها المنظومة الحالية،خصوصًا في ظل النهضة التي تشهدها الطرق والكباري ووسائل المواصلات وتحديدا بعد أن أصبحت مصر من الدول المصدرة لأتوبيسات النقل الجماعي.

وفيما يتعلق بقتراح البعض بترك عملية إدارة النقل الجماعي للشركات الخاصة كحل بديل عن الدولة أكد الدكتور سلطان أن هذا المقترح لايعد مسار صحيح للنهوض بهذا المرفق وأن الدولة لابد من أن تدعم هذا المرفق من خلال السيارات وأتوبيسات نقل الركاب الخاصة بهيئة النقل العام وعدم ترك المواطنين رهينة لإستغلال هذه الشركات الخاصة وتحديدًا الطبقات الإجتماعية الأكثر إحتياجًا لدعم الدولة.

الدكتور أحمد سلطان: الدولة ملزمة بالصرف على مرفق النقل العام مثل التعليم

وأضاف الدكتورسلطان أن القطاع الخاص لديه قدرة كبيرة على الإدارة الجيدة ومرونة في إتخاذ القرارت وعلى الدولة أن تعمل على تحقيق توازن بين القطاع الخاص وهيئات النقل الجماعي التباعة لوزارة النقل من أجل دعم مرفق النقل الجماعي في مصر،وأن العائد من مثل هذه المشروعات هو عائد إجتماعي على الأفراد في ظل نظرية الأقتطاد الجماعي، وأن الدولة ملزمة بالصرف على مرفق النقل العام مثل الإنفاق على التعليم وغيره من المرافق.

وأختتم المستشار السابق لوزارة النقل حديثه بأن محاور تطوير النقل الجماعي في مصرلابد من أن ترتكز على عدة محاور أهمها.

- نظام إداري حديث ومتطور بالتعاون مع الوزارات والهيئات المتخصصه.

- وضع مجموعة من اللوائح والقوانين التي تساعد على إدارة النقل الجماعي.

- توفير مستوى خدمة جيد للمواطنين من خلال أتوبيسات وعربات حديثة ومتطورة.

- إنشاء شبكة متكاملة من محطات أتوبيسات النقل الجماعي تستهدف التجمعات السكانية الكبيرة.

- توفيرشبكة خطوط سير تلبيى إحتياجات المواطنين.

- المتابعة المستمرة وتزليل العقبات التي تواجه المنظومة الجديدة.

- إستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة من خلال ربطها بمجموعة من التطبيقات الحديثة.

وزير التنمية المحلية: 377 أتوبيسا تم تحويلهم للعميل بالغاز الطبيعي بالقاهرة والإسكندرية

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أوضح أن إجمالي عدد أتوبيسات الهيئة العامة للنقل البري بلغ 2262 أتوبيسًا بتكلفة 1.2 مليار جنيه ، وأن المستهدف تحويله للعمل بالغاز الطبيعي 377 في مراحل العمل الأولى منها 327 بالقاهرة و50 أتوبيسًا بمحافظة الإسكندرية، وتم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى وتحويل وتسليم 377 أتوبيسًا في المحافظتين.

وأشار وزير التنمية المحلية الي أن هناك حرص أيضا على زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية؛ حيث تم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، تم الدفع بها للمشاركة في أعمال قمة المناخ COP27.

الأتوبيس الكهربي،فيتو

مفهوم النقل الجماعي الأخضر

ويشير مفهوم النقل الأخضر إلى أي وسيلة نقل ذات تأثير منخفض على البيئة، ويشمل النقل غير الميكانيكي، والمشي وركوب الدراجات وتنمية العبور، والمركبات الخضراء، ومشاركة السيارات، وبناء أو حماية أنظمة النقل في المناطق الحضرية ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، وحفظ المساحة وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

ويتم اختيار وسائل النقل الأخضر بناءً على مجموعة من المعايير تشمل حصر أعداد السكان بالمناطق المخطط تنفيذ مشروع النقل الأخضر داخلها، وكذلك مواقف السيارات التى تخدمها بالإضافة إلى حجم حركة المواطنين من وإلى داخل هذه المناطق، وتحديد أنسب وسيلة من وسائل النقل الحضري أو الأخضر بالإضافة إلى تحديد عدد المحطات بما يحقق خدمة أكبر عدد من الجمهور.

المزايا النقل الجماعي الأخضر

- تقليل نسبة الزحام في الوسائل التقليدية.

- تحديث المحطات القديمة وإنشاء محطات حديثة.

- الحد من استخدام المواد البترولية المضرة بالبيئة.

- تقليل تكلفة تشغيل المعدات والمركبات.

- توفير الوقت في قطع المسافات البعيدة بين المناطق السكنية المختلفة.

- توفير خدمات داخل محطات الوسائل الجديدة.

- خدمة أكبر عدد من المواطنين في مناطق تكدس السكان.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المعدات وداخلها.

وزير النقل: وسائل النقل الجماع قلصت الزحام المروري بنسبة 40 بالمائة

الفريق كامل الوزير أكد على التوسع في وسائل النقل الجماعي سواء الأنفاق أو المونوريل والأتوبيس الكهربائي وتطوير السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف ساهم في تقليل الحوادث بالشوارع وتقلص الزحام المروري بنسبة 40 بالمائة وأن مشروعات النقل الجماعي والتوسع في شبكة الطرق ساهم في توفير استهلاك وقود بقيمة 8 مليارات دولار سنويًّا بعد القضاء على ظاهرة تحول الشوارع لجراجات مفتوحة.