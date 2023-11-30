فنانة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها لأجل غزة، وتثير الجدل لكشفها وحشية الاحتلال

الجنسية الإسرائيلية، أثار إعلان فنانة إسرائيلية تخليها عن جنسيتها، بسبب العدوان الغاشم على غزة، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنها تكشف الحقائق الخاصة بحق الفلسطينيين، ورفض العدوان الغشم على غزة وجميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الأمور الجديدة.

صانعة الأفلام الإسرائيلية تتخلى عن جنسيتها

وعن الجنسية الإسرائيلية، أعلنت صانعة الأفلام الإسرائيلية "يولا بينيفولسكي"، عبر حسابها الرسمية بإنستجرام، عن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية، وأرجعت ذلك لسبب الحرب على غزة، حيث احتجت يولا على العدوان، الذي وصفته بـ"المروع"، الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

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فنانة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها، فيتو



وأكدت يولا بينيفولسكي أن تخليها عن الجنسية الإسرائيلية لم يكن جديدًا، فقد كانت تفكر في الأمر طوال عقدين وأنها لم تخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار يولا بينيفولسكي، الذي أكدت فيه تخليها عن الجنسة الإسرائيلية، الذي اعتبروه بمثابة نصر للقضية الفلسطينية.

الفنانة الإسرائيلية ترفض الخدمة بجيش الاحتلال

وعلق معاذ قائلًا: "صانعة الأفلام اليهودية يولا بينيفولسكي من تورنتو، ظهرت في مقطع واعلنت انها قررت تتخلى عن جنسيتها الإسرائيلية رغم نشأتها هناك، وانها رفضت سابقًا الخدمة في جيش الاحتلال، وكل هذا بسبب انها عرفت الحقيقيه حول موضوع غزة وعن القضية الفلسطينية…"



وقال طارق على: "أقوى موقف حتى الآن صدر من الفنانة اليهودية الإسرائيلية وصانعة الأفلام "يولا بينيفولسكي" التي أعلنت التخلي عن "الجنسية الإسرائيلية" بسبب العدوان على غزة، وجاء قرارها بعدما عرفت حقيقة تاريخ الصراع في فلسطين."

أما منى حوا فردت قائلة: "بسبب الإبادة في غزة صانعة الأفلام اليهودية المناهضة للصهيونية يولا بينيفولسكي في تورنتو تتخلى عن جنسيتها الإسرائيلية رغم نشأتها هناك. رفضت سابقًا الخدمة في جيش الاحتلال، وقالت أنها لم تعرف شيئًا عن النكبة وحقيقة تاريخ المستعمرة الإسرائيلية قبل عمر الـ 26."

إسرائيلية تتخلي عن جنسيتها بسبب وحشية الاحتلال

وعلق سالم أحمد فقال: "الفنانة الإسرائيلية يولا بينيفولسكي تعلن تخليها عن "الجنسية الإسرائيلية"، بسبب الوحشية المفرطة في قصف المدنيين في غزة. لم تُحمل الفلسطينيين مسؤولية الجرائم التي يرتكبها جيش بلادها كما يفعل بعض المدافعين عن الاحتلال."

أما لطيف الدالي فقال: "الفنانة اليهودية، حاملة جنسية الاحتلال، وصانعة الأفلام "يولا بينيفولسكي"، تتخلى عن جنسيتها بسبب العدوان على غزة، وبعدما عرفت حقيقة تاريخ الصراع في فلسطين، على حد وصفها"

يولا بينيفولسكي تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية، فيتو



وقالت تيسير البلبيسي: " الفنانة الإسرائيلية يولا بينيفولسكي المقيمة في مدينة تورونتو الكندية تعلن تخليها عن الجنسية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة. وقالت "إسرائيل اسم مخزي لحمله. إنه عبء وليس امتيازًا"

أما محمد علاء العناسوه فرد قائلًا: "فنانة يهودية حاملة لجنسية الاحتلال (يولا بينيفولسكي) تتخلى عن جنسيتها بسبب العدوان المستمر على #غزة وبعدما عرفت حقيقة تاريخ الصراع في #فلسطين على حد وصفها، على العكس هناك من هم منا ويدعون الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه"

يولا بينيفولسكي تكشف سلطة الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن الممثلة وصانعة الأفلام، يولا بينيفولسكي، أعلنت، أمس الأربعاء في مقطع عبر حسابها بإنستجرام، تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية، احتجاجًا على ما وصفته بـ "العدوان المروع" الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة، عقب عملية طوفان الأقصى.

وبثت يولا بينيفولسكي، 43 عامًا وتحمل الجنسية الكندية والإسرائيلية وتقيم في تورونتو منذ 23 عامًا، فيديو عبر حسابها في "إنستجرام"، قالت فيه إنها قدمت الأسبوع الماضي طلبًا إلى القنصلية الإسرائيلية في تورونتو للتنازل عن جنسيتها.

وأوضحت بينيفولسكي، في مقطع الفيديو، إنها لم تخدم في الجيش الإسرائيلي، قائلة: "كنت أفكر في الأمر طوال عقدين، وتحديدًا منذ تعلمت عن التاريخ الحقيقي للمكان الذي ترعرعت فيه، والذي لم يُدرس في المدارس ولم يُحك حتى عنه".

يولا بينيفولسكي تتخلي عن جنسيتها الإسرائيلية، فيتو



وتابعت يولا بينيفولسكي قائلة إنها إقدامت على هذه الخطوة الآن، ردًا على "العدوان الإسرائيلي المروع" على غزة، واختارت هذه اللحظة تحديدًا لأن "الخسائر البشرية سجلت مستوى قياسيًا... ولأن المسؤولين الإسرائيليين يصرحون عن نيتهم في مواصلة قصف غزة لشهرين على الأقل"، ولأنه "أكثر من أي وقت مضى، اتضح أن السلام ليس هدفًا في إسرائيل، ولا أعتقد أنه كان كذلك يومًا".

وقالت الفنانة الإسرائيلية: "لا أعلم إن كانت إسرائيل تدرك أن كل هذا الموت يؤذي شعبها أيضًا".

الفنانة الإسرائيلية يولا بينيفولسكي تكشف الاحتلال، فيتو



كما أشارت يولا بينيفولسكي إلى طفولتها في الأراضي المحتلة على الحدود مع لبنان حيث شهدت حرب الخليج وانتفاضتين فلسطينيتين، والتعامل الإسرائيلي مع ما عاشته وآخرين "كأنه لعبة" و"ترويجها الدائم لسردية أن ما يحصل عادي لأنهم يهود والجميع يريدون إبادتهم".

وكشفت عن العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، والتي عانت منها خلال نشأتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتمت يولا بينيفولسكي قائلة: "لا أريد أن يربطني أي شيء بإسرائيل. لا أريد أن أكون جزءًا مما يحصل... أتمنى أن يقوم أشخاص في مثل موقعي بالخطوة نفسها".



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