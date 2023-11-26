الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وصول الأسرى التايلانديين وروسي يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى معبر رفح

وصول الأسرى التايلانديين
وصول الأسرى التايلانديين والروسي الي معبر رفح، فيتو

صفقة الأسرى، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، وصول الأسرى التايلانديين والروسي  الذين تم الإفراج عنهم من قطاع غزة إلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أن الوفد الأمني المصري تسلم من الصليب الأحمر 3  من المحتجزين من تايلاند وروسي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

نجاح الجهود المصرية القطرية لإتمام الهدنة في غزة

وأكد الرئيس السيسي أنه تكاملت الجهود القطرية مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

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ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على الجهود المبذولة بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".  

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة 

 وكشفت تقارير عبرية اليوم الأحد، أن مجلس الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلية سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، أن هناك محاولات كبيرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام أخرى على الأقل، وذلك لضمان إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء.

ومن جانبها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال،  في تقرير لها اليوم، بأن فرق التفاوض تواصل  إجراء محادثات محمومة خلال وقف إطلاق النار الحالي في غزة

وبحسب الصحيفة يأمل الوسطاء في ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل بعد يوم الثلاثاء كما هو مخطط له،  مما سيسمح بالإفراج عن ما بين 40 إلى 50 آخرين من النساء والأطفال.

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وتأتي هذه الاتصالات على خلفية رغبة المفاوضين في تأمين إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الأسرى قبل استمرار القتال، علاوة على ذلك، حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإفراج في الصفقة الأصلية، وهو ما يقلق البيت الأبيض، الذي يرغب في ضمان إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

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