جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية تحرير الأسرى الفلسطينيين

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بدأت ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين في ظل الهدنة المؤقتة.



خروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي



وأكدت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، أنها في الوقت الحالي تقوم بنقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر حيث سيتم تسليمهم هناك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في إجراءات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع حركة حماس.

Advertisements



تطورات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وأكدت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح 12 شخصًا من الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بما في ذلك 2 يحملان الجنسية الروسية.

وتصل الهدنة المتفق عليها بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى نهايتها اليوم الأربعاء.

وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.



تمديد الهدنة بعد ضغوط دولية

وفي السياق ذاته، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس، إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة مع حماس من جديد.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): أن عائلات أسرى تم إبلاغهم، اليوم الأربعاء، بأسماء مقرر إطلاق سراحهم لاحقا اليوم، وهم المجموعة الأخيرة التي سيفرج عنها بموجب الهدنة ما لم ينجح المفاوضون في تمديدها بين الطرفين، ما يعيد الأمور لمربع صفر وتكرار مشاهد القتل الممنهج لسكان القطاع من النساء والأطفال والشيوخ.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ