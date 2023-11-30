الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة بنها: تخصيص 3 جوائز كل فصل دراسي لأفضل مقرر

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعضاء مجلس الجامعة.

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وخلال الجلسة أكد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية تحفيز وحث الطلاب على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجب وطني على الجميع، مؤكدا أن الجامعة شهدت عددا من الأنشطة والندوات بهدف التوعية وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

واستعرض رئيس الجامعة متابعة إجراءات التقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لاعتماد 4 برامج بكلية الهندسة بشبرا، وبرنامجين بكلية الهندسة ببنها، و4 برامج بكلية التربية،  و3 برامج بكلية الزراعة، و3 برامج بكلية العلوم،  وبرنامجين بكلية الفنون التطبيقية، مؤكدا اننا نستهدف خلال الفترة القادمة أيضا التقدم لهيئات اعتماد دولية لاعتماد عدد من برامج الجامعة.

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وأعلن الجيزاوي موافقة مجلس الجامعة على تخصيص 3 جوائز كل فصل دراسي لأفضل مقرر على منصة إدارة التعلم بكل كلية قيمة الجائزة الأولى 5000 جنيه والجائزة الثانية 3000 جنية والجائزة الثالثة 2000 جنيه.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لعدد من مديري الوحدات والمستشارين في مختلف القطاعات والذين أدوا دورهم خلال السنوات الماضية داخل الجامعة بكل كفاءة واقتدار وهم الدكتور عبد الرحيم شولح، والدكتور سعد محمود سعد، والدكتور عزت الخياط، والدكتور علاء سيد عبد الغفار، والدكتور إبراهيم بزان، والدكتور محمد معوض، والدكتور محمد السيد أبو سالم، والدكتور رؤوف توفيق، والدكتورة نسرين إبراهيم.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مستشفى جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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