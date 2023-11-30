بسبب الفول السوداني، فريق طبي بمستشفى جامعة بنها ينقذ حياة طفل

نجح فريق طبي بمستشفي بنها الجامعي، بقيادة الدكتور الدكتور محمد الجزار استاذ جراحة القلب والصدر واستاذ مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدر بكلية طب بنها وفريقه المعاون تحت اشراف الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر، في إجراء جراحة عاجلة لانقاذ طفل بمستشفي بنها الجامعي باستخراج قطع فول سوداني من القصيبة الهوائية لطفل.

شارك في الجراحة الدكتورة هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم والطبيب المقيم محمود النجار حيث تم استخراج قطع فول سوداني من القصيبة الهوائية لطفل يبلغ من العمر عامين عن طريق منظار الشعب الهوائية الصلب.

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مستشفي بنها الجامعي، فيتو



حضر الطفل بصحبة أهله الذين أفادوا أنه شرق في هذه القطع أثناء بلعها وحضر من مركز الباجور بالمنوفية للمستشفي يعاني من كحة عنيفة وزرقة بالوجه وحشرجة بالصوت حيث تم حجزه بالقسم وتجهيزه للعمليات بسرعة.

مستشفي بنها الجامعي، فيتو

ووجه الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم بتشكيل الفريق الجراحي والتدخل السريع في حالة الطفل حتي يتم الحفاظ علي حياته وتم استخراج قطع السوداني وغسيل القصيبات الهوائية بمحلول معقم وخرج الطفل من العمليات ومازال يستكمل علاجه بالقسم.

جاء ذلك بمشاركة فريق التخدير الدكتور محمد عبد السلام المدرس المساعد ووفاء محمد واسلام السيد وتمريض العمليات والعناية والتخدير.

مستشفي بنها الجامعي، فيتو



جاء ذلك كعودة للعمليات من جديد بعد افتتاح جزئي لجناح عمليات جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها.

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