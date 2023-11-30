الخميس 30 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

مايا مرسي: الرئيس المصري يضع المرأة في أولوياته

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، فيتو

التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، بالسيدة بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة"، الذى نظمته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان، وذلك بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان، خلال يومي 22-23 نوفمبر 2023.

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حيث وجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر الى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الهام الذى اتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ودعت السيدة بارببويفا أوزودا لتشجيع حكومتها على الانضمام رسميًا إلى منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها في بلادنا.

وأكدت رئيسة المجلس على وجود تشابه بين مصر واوزباكستان في العديد من الأمور مثل الارادة السياسية الداعمة لملف تمكين المرأة، مؤكدة على أن الرئيس المصري يضع المرأة في اولوياته ويعتبر أن تمكين المرأة هو واجب وطني، علاوة على التشابه في العادات والتقاليد.

الدكتورة مايا مرسي، فيتو 

جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية 

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية لافتة الى مبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والتي وصلت الي ٣٥ مليون سيدة حتي الان خلال السنوات الماضية، والتي تضمنت أيضا الكشف المبكر علي سرطان الثدي، كما استعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا والشمول المالي.

فيما عبرت السيدة بارببويفا أوزودا عن بالغ شكرها لاستضافة مصر وفد اوزباكستان وزيارة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجهود مصر الحثيثة في ملف تمكين المرأة، ووجهت الشكر الى سفيرة مصر في اوزباكستان علي التعاون والجهد الحثيث مع حكومة اوزباكستان.

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كما أكدت السيدة بارببويفا أوزودا على اهتمام الرئيس الاوزبكي بتمكين المراة وذكرت الوزيرة مقوله للرئيس وهي "متي تكون المرأة سعيدة يكون المجتمع سعيد"، مشيرة الى أنه في اوزباكستان تم تمكين اكثر من مليون امرأة وفتاة.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى ملف تمكين المرأة أوزبكستان المرأة المصرية

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