الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

رانيا يحيى تنوب عن مايا مرسي في احتفالية وحدة المرأة (صور)

الدكتورة رانيا يحيى،
الدكتورة رانيا يحيى، فيتو

فى إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني" شارك المجلس في احتفالية وحدة المرأة في كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب وعميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية والدكتور نور الدين نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية لشئون البحوث والتعاون والأستاذة الدكتورة مايسة الهاشمى رئيسة الاتحاد العربى للعمل الإنساني والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

Advertisements

وألقت الدكتورة رانيا يحيي كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أكدت خلالها أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المنوط بها تمكين وحماية المرأة المصرية، وأكدت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطني، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة والشباب وهو ما تمثل في إطلاق رئيس الجمهورية عامًا للشباب  هو عام 2016 وعامًا للمرأة المصرية هو عام 2017، والتي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة 

واستعرضت الدكتورة رانيا يحيي إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة وخاصة في مجال حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، لافتة إلى أن محور الحماية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية قد حقق مؤشرات إيجابية طبقا للمراجعة النصفية للاستراتيجية "مرصد المرأة المصرية"، حيث تم إصدار قوانين وتشريعات واستراتيجيات وطنية وإجراءات وسياسات تنفيذية وقرارات عديدة تكفل حماية المرأة من العنف.

وتحدثت عن جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلسِ واختصاصاته والذي يضم شبكةَ داعمين قانونيين، وآلية تلقي شكاوى السيدات والفتيات عبر الرقم المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال الواتساب.

40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية 

وأشارت الدكتورة رانيا يحيى إلى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية والتى بلغ عددها ٤٠ وحدة، لافتة إلى المسابقات التي تم إطلاقها بالتعاون مع هذه الوحدات لرصد أشكال العنف داخل الحرم الجامعى وإزالة العوائق والتوعية بأشكال العنف المختلفة وبدور هذه الوحدات.
واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها أن نحتفل الأعوام القادمة بالقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

فيما أكدت الدكتورة إيناس أبو يوسف أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتي بهدف زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الحث على وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من ذلك لا يزال العنف ضد المرأة من أكبر المشكلات الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. 

تكريم الدكتورة مايا مرسي، فيتو 

وأضافت الدكتورة مايسة الهاشمي أن العنف ضد المرأة ظاهرة مؤثرة بشكل كبير مؤكدة أنه جريمة تستحق العقاب لمن يقدم عليها، وشددت على أهمية توثيق الواقعة  حتى تتمكن الفتيات من الحصول على حقها.

txt

فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، مايا مرسي للأمم المتحدة: أوقفوا قتل النساء والأطفال

txt

قومي المرأة ينظم اللقاء التنسيقى السنوى لوحدات مناهضة العنف ضد النساء (صور)

تكريم الدكتورة مايا مرسي 

وفي ختام اللقاء تم تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تقديرا لجهودها فى مجال تمكين وحماية المرأة المصرية، وتسلم التكريم الدكتورة رانيا يحيي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى الدكتورة رانيا يحيي ملف تمكين المرأة حملة ال 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة

مواد متعلقة

استمرار الزيارات الميدانية لحملة احميها من الختان في أسوان

جهاز الإحصاء: تراجع نسبة ختان الإناث إلى 12%

قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة للتوعية بخطورة ختان الإناث

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية عن مواجهة العنف ضد النساء

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشرفي الدوري الممتاز بث مباشر

إعلان عاجل حول الحالة الصحية لأمير الكويت

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

كتمت أنفاسه فى إناء مياه، إحالة قاتلة طفلها لمحكمة الجنايات ببني سويف

مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن توبخ إسرائيل، وتحذير من انفجار الأوضاع بفلسطين

قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة تعطيل سير العملية الانتخابية

من يحدد سعر المتر في تصالح مخالفات البناء بالقانون الجديد؟

Advertisements

منوعات

المزيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 30-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المحلي

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كيف استعدت وزارة التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية 2024؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز العمل فى مكان يقدم خمورا؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

المزيد
الجريدة الرسمية