رانيا يحيى تنوب عن مايا مرسي في احتفالية وحدة المرأة (صور)

فى إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني" شارك المجلس في احتفالية وحدة المرأة في كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب وعميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة إيناس أبو يوسف عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية والدكتور نور الدين نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية لشئون البحوث والتعاون والأستاذة الدكتورة مايسة الهاشمى رئيسة الاتحاد العربى للعمل الإنساني والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

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وألقت الدكتورة رانيا يحيي كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس أكدت خلالها أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المنوط بها تمكين وحماية المرأة المصرية، وأكدت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطني، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة والشباب وهو ما تمثل في إطلاق رئيس الجمهورية عامًا للشباب هو عام 2016 وعامًا للمرأة المصرية هو عام 2017، والتي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة

واستعرضت الدكتورة رانيا يحيي إنجازات مصر في ملف تمكين المرأة وخاصة في مجال حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، لافتة إلى أن محور الحماية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية قد حقق مؤشرات إيجابية طبقا للمراجعة النصفية للاستراتيجية "مرصد المرأة المصرية"، حيث تم إصدار قوانين وتشريعات واستراتيجيات وطنية وإجراءات وسياسات تنفيذية وقرارات عديدة تكفل حماية المرأة من العنف.

وتحدثت عن جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلسِ واختصاصاته والذي يضم شبكةَ داعمين قانونيين، وآلية تلقي شكاوى السيدات والفتيات عبر الرقم المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال الواتساب.

40 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

وأشارت الدكتورة رانيا يحيى إلى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية والتى بلغ عددها ٤٠ وحدة، لافتة إلى المسابقات التي تم إطلاقها بالتعاون مع هذه الوحدات لرصد أشكال العنف داخل الحرم الجامعى وإزالة العوائق والتوعية بأشكال العنف المختلفة وبدور هذه الوحدات.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها أن نحتفل الأعوام القادمة بالقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.



فيما أكدت الدكتورة إيناس أبو يوسف أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يأتي بهدف زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الحث على وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من ذلك لا يزال العنف ضد المرأة من أكبر المشكلات الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

تكريم الدكتورة مايا مرسي، فيتو

وأضافت الدكتورة مايسة الهاشمي أن العنف ضد المرأة ظاهرة مؤثرة بشكل كبير مؤكدة أنه جريمة تستحق العقاب لمن يقدم عليها، وشددت على أهمية توثيق الواقعة حتى تتمكن الفتيات من الحصول على حقها.

تكريم الدكتورة مايا مرسي

وفي ختام اللقاء تم تكريم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تقديرا لجهودها فى مجال تمكين وحماية المرأة المصرية، وتسلم التكريم الدكتورة رانيا يحيي.