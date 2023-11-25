فى اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، مايا مرسي للأمم المتحدة: أوقفوا قتل النساء والأطفال

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إننا نشهد اليوم انطلاق الحملة العالمية 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية: ويتزامن ذلك مع مرور ما يقرب من خمسين يوما متواصلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين الباسلة الأبية، وتسائلت: فكيف يتحدث العالم عن العنف ضد المرأة فى الوقت الذى تُقتل فيه النساء والأطفال يوميًا وعلى الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع..فما هو تعريف العنف ضد المرأة إذن؟

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وتابعت: ألا يعد القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقى والتهجير القسرى أحد أشكال هذا العنف ؟.. أين الحقوق الإنسانية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة وهى لا تملك أبسط تلك الحقوق وهو الحق فى الحياة في ظل انعدام الإنسانية العالمية.

الدكتورة مايا مرسي، فيتو

وأكدت: وفى إطار الحملة العالمية 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة نطالب الأمم المتحدة بوقف الحرب وتوفير الحماية، قائلة: أوقفوا قتل النساء والأطفال بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.