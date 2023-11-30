فوائد الكاجو، يعالج الأنيميا ويقوي العظام ويحمى من أمراض القلب والسرطان

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الفاخرة والشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم لذا له عشاق كثيرون، ويستخدم كتسالى أو لتزيين الحلوى.

وفوائد الكاجو، عديدة حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية التى يحتاجها الجسم لتجديد خلاياه وكذلك يحتوى على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة.

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أهمية الكاجو وقيمته الغذائية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاجو من المكسرات الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو يعتبر من المكسرات الفاخرة التى لها فوائد علاجية عظيمة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم وأحماض الأوميجا 3 وكذلك يحتوى على البروتينات ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والحديد والزنك، وبالتالى تناوله مهم للصحة.

فوائد الكاجو، فيتو

فوائد الكاجو

واضافت منى، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الكاجو رغم ارتفاع أسعاره، ومن فوائد الكاجو:-

يساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.

يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذي الشعر لاحتوائه على الدهون الصحية “الأوميجا”.

يمد الجسم بالطاقة والنشاط وبالتالي تناوله مهم للصغار قبل التمرين حفاظا على نشاطهم وتركيزهم أثناء التمرين.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والهيموجلوبين ما يساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يساعد في إنقاص الوزن الزائد فى حالة تناوله ضمن السعرات الحرارية المحسوبة باليوم لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

ينشط المخ ويرفع معدلات الذكاء والتركيز.

يحمي من مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

يساعد في تقوية العضلات وبنائها لاحتوائه على البوتاسيوم.

مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين.

يساعد في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.

مهم للحوامل لأنه يساعد فى نمو الجنين بشكل صحي يمنع تشوهات الأجنة.

يساعد فى الوقاية من حصوات المرارة.

يعزز القدرة الجنسية للرجال لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يعزز القدرة الجنسية للرجال لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة. يحافظ على مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكر.

يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذى الشعر لاحتوائه على الدهون الصحية “الأوميجا”.

يساعد فى الحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد في تقوية العضلات وبنائها لاحتوائه على البوتاسيوم.

مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين.