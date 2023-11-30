سلامتك يا شيخ ياسين.. عميد المنشدين دفعته نشأته للانطلاق في عالم الإنشاد.. للموالد مكانة خاصة في قلبه.. ويعاني من وعكة صحية

ياسين التهامي، يعتبر ياسين التهامي قامة من قامات عالم الإنشاد الديني، حيث أن صوته ينفذ مباشرة إلى القلب ويطرب الآذان، وبهذا تمكن عميد المنشدين من حجز مكانة خاصة لنفسه في قلوب الجمهور، وأثبت أنه حالة خاصة في عالم الإنشاد والمديح، وأستاذ المنشدين والمداحين، ومرجعا للشباب العاشقين للإنشاد.

ويشعر محبي الفنان ياسين التهامي بقلق شديد عليه بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ومن جانبه قال محمود التهامي في تصريح خاص لـ"فيتو": “إن الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي أصبحت متحسنة بشكل كبير عن الأيام الماضية، وذلك بعدما كان يعاني ألمًا في الظهر”.

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وأكد محمود التهامي، أن والده الشيخ ياسين التهامي يريد العودة لاستئناف نشاطه وإحياء الحفلات من جديد، مشيرًا إلى أن الأسرة رفضت الأمر حاليا لحين الاطمئنان على حالته الصحية وتعافيه بشكل كامل.

ياسين التهامي.. كيف كانت نشأة عميد المنشدين؟

ولد ياسين التهامي في ديسمبر عام ١٩٤٩ في قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ولقد نشأ ياسين التهامي في بيت “متدين” يعمه ذكر الله وتقام فيه الحضرة والذكر باستمرار خاصة فى المناسبات الدينية، ولقد كانت لهذه الأجواء الدينية تأثيرًا عميقًا في نفسه حيث ساهمت بيئته ونشأته الدينية وتشبثه بالتراث في تشكيل وجدانه كمنشد ديني فضلًا عن حفظه لكتاب الله والعلم والفقه، وحرصه على قراءة الشعر القديم، ولقد تلقى ياسين التهامي تعليمه بالمعاهد الأزهرية حتى وصل إلى السنة الثانية في المرحلة الثانوية الأزهرية ثم انقطع عن الدراسة منذ ذلك الحين، ولكن هذا لم يؤثر على مسيرة الشيخ ياسين التهامي فقد تمكن من تطوير نفسه بنفسه، وقام بغناء قصائد صعبة ونجح في الوصول بإحساسه إلى كل من يستمع إليه يشدو.

عشق الموسيقى.. متى بدأت الحكاية؟

تشرب ياسين التهامي الموسيقى منذ طفولته على ضفاف النيل في مسقط رأسه، وبالرغم من أنه لم يدرسها إلا نظريًا، لكنه كان يعتمد فى المقام الأول على إحساسه بها، فقد تربت أذنه على الموسيقى الشرقية وتآلفت معها، ويعشق ياسين التهامي كل من وديع الصافى وصباح فخري وفيروز ومحمد عبده، وأم كلثوم التى يعتبرها خارج أى منافسة أو تصنيف، فهو محب لصوت كوكب الشرق ونشأ على الاستماع إلى أغانيها ويمتلك مكتبة موسيقية لها منذ عام 1918.

سر اتجاه ياسين التهامي إلى عالم الإنشاد؟

وكان سبب اتجاه ياسين التهامي إلى عالم الإنشاد بسبب انتماء والده للصوفية، حيث أن محبيه كانوا يأتون إليه فى المواسم الدينية ويقيمون الليالى ويحيونها، وفى إحدى السنوات قام ياسين بالإنشاد مع المنشدين، ثم انطلق بعد ذلك في طريقه كمنشد، حيث بدأ فى هذا العالم عام 1973 وكان يقرأ أشعار الإمام ابن الفارض فتعايش مع أشعاره واشتهر بها، ولياسين التهامي أكثر من قدوة في عالم الإنشاد ومن أبرز من اعتبرهم شيوخه: الشيخ أحمد التوني والشيخ مرزوق والشيخ القبيصي، والشيخ طه الفشني، والشيخ النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار.

الشعر.. مصدر من مصادر إلهام ياسين التهامي

يرى ياسين التهامي أن الشعر هو ديوان العرب وعنوان الأدب فضلًا عن كونه ركنا من أركان الحقيقة ومن خلاله اكتشف الكثير من الأسرار، ولقد أنشد ياسين التهامي قصائد للإمام الحلاج، والإمام ابن عربى، والإمام أبو مدين الغوث، ورابعة العدوية، وابن الفارض سلطان العاشقين، وعبدالقادر الجيلاني، والسهروردي، وكذلك اشعار ناظم الغزالى وصباح فخري.

ويعتبر التهامي أن حالة الإنشاد طريقة للوصل، ويعتمد عميد المنشدين في إنشاده على الارتجال لذا فإنه لا يلتزم بمقامات موسيقية معينة، كما أنه لا يحضر أية قصائد قبل الليالى التى يحييها حيث أنه كما يقول في تصريحات صحفية سابقة “أتركها هكذا على الله، وربنا يكرم”، ويستمد التهامي قوة إنشاده من الناس، ويعشق التهامي الإنشاد- وفقًا لوصفه-“على عتبات أسيادنا”.

ياسين التهامي والموالد

جاب الشيخ ياسين التهامي بإنشاده الأرض، وعشق الأجانب إحساسه الذي ينفذ إلى قلوبهم بدون استئذان، وبالرغم من كل هذه المسارح والبلاد التي جابها، إلا أن ياسين التهامي يعشق الإنشاد في موالد مثل "الإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيد البدوي"، حيث يشعر فيها بشجن فضلًا عن أنها لها روحانيات خاصة ويكون فيها انسجام بينه وبين مريديه كما يطلق هو على جمهوره ومحبيه.

تجربة غناء تتر مسلسل “مولانا العاشق”

في عام ٢٠١٥ كان مريدي ومحبي ياسين التهامي على موعد مع مفاجأة حيث زين صوته تتر مسلسل "مولانا العاشق" والذي تغنى فيه قائلًا “تراب في تراب في تراب.. أنتي ترب نحن ترب كل شيء في ضباب".

ومسلسل مولانا العاشق من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ومن بطولة مصطفى شعبان، ميساء مغربي،علي ربيع، خالد سرحان، محمد لطفي، سارة سلامة.

ياسين التهامي في عالم التمثيل

خاض الشيخ ياسين التهامي تجربة التمثيل لأول مرة في حياته، بعد سلسلة النجاحات التي حققها في عالم المديح والإنشاد، من خلال مسلسل ستهم الذي عرض في موسم رمضان الدرامي الماضي، وتأتي مشاركة ياسين التهامي، في المسلسل بصفته منشد ديني يرتبط به أبطال العمل روحيًا، ويتابعونه في الليالي التي يقوم بإحيائها في الموالد المختلفة في مصر، ويحبون حضور حفلاته حينما تضيق بهم الدنيا.

ودارت أحداث المسلسل حول ستهم التي تدخل بعدما يُقتل زوجها في عدة صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبناءها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة، المسلسل من إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وبطولة روجينا، محمد عبدالحافظ، نانسي صلا، أمير صلاح، إبراهيم السمان.