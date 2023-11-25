نجله ألغى حفلاته الخارجية، تفاصيل الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي بعد تعبه المفاجئ

تعرض الشيخ ياسين التهامي إلي وعكة صحية بشكل مفاجئ أثارت قلق الجمهور أجبرته على الحصول علي قسط من الراحلة لبضعة أيام.

وتعرض الشيخ ياسين التهامي لبعض الآلام البسيطة في الظهر ونصحه الأطباء بالراحة التامة لكنه أصبح بصحة جيدة.

وكتبت الصفحة الرسمية للشيخ ياسين التهامي عبر موقع “فيس بوك”:"الإخوة الأحباب

نشكر لكم جميعا شعوركم الطيب ودعواتكم المخلصة وسؤالكم الدائم على صحة الشيخ ياسين التهامي

وأضافت:" نحيطكم علما بأن الشيخ بفضل الله بخير وبصحة جيدة إلا أنه يعاني من بعض الآلام البسيطة في الظهر ألجأته إلى الراحة لبضعة أيام حسب تعليمات الأطباء.

وتابعت:"نسأل الله أن يتم شفائه على خير وأن يعود لأحبابه قريبا جدا إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم.

وفي نفس السياق قرر الشيخ محمود التهامي إلغاء جولته في الإمارات حيث أنه قال:" لظروف خاصة تم إلغاء جولة الإمارات وماليزيا ونسأل الله العفو والعافية".

بينما واصل الشيخ محمد التهامي نجل عميد المنشدين حفلاته داخل مصر حيث نشر مقاطع فيديو على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" لحفله الحاشد بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر.

وكان الشيخ ياسين التهامي سلطان المداحين وعميد المنشدين أحيا الليلة اليتيمة لاحتفالات مولد السيد البدوي وذلك بعد غياب 3 أعوام نتيجة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا 2020، فيما يحرص الملايين من المحبين والصوفية على التوافد برحاب المسجد الأحمدي في مدينة طنطا.

Advertisements

كما شارك الشيخ ياسين التهامي في مهرجان القلعة وشهد حفله حضور جماهيري كبير، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

وتألق الشيخ ياسين التهامي، في سماء مهرجان القلعة، وسط حضور غفير لجمهوره ومحبيه، والذي تفاعل معه بالرقص والاندماج التام مع إنشاده.

وقدم ياسين كوكبة من إبداعاته المعروفة، الذي دخل الجمهور معها في وصلة رقص والغناء معه طوال الحفل.

و استقبل جمهور القلعة الشيخ ياسين التهامي، منذ دخوله لبوابة القلعة، والتف حوله عدد كبير من المحبين لالتقاط الصور التذكارية معه.



في هذا السياق، تفاعل الشيخ ياسين مع الجمهور الذي التف حوله بقوله "مدد يا رب مدد"، واستمر التهامي في التفاعل مع محبيه بالمزح قبل الصعود على خشبة المسرح.